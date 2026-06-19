Football/Coupe du monde-La mère du gardien capverdien Vozinha obtient son visa et rejoint Miami

(Actualisé avec détails en fin de dépâche)

L'histoire du gardien de but capverdien Vozinha a pris vendredi un nouveau tournant émouvant lorsque sa mère est arrivée à Miami après avoir obtenu un visa américain, ce qui lui permettra d'assister dimanche au match opposant l'équipe de son fils à l'Uruguay.

Ana Candida Evora a fait le déplacement depuis Praia, la capitale capverdienne, après que le département d'État américain lui a accordé un visa à la suite des déclarations empreintes d'émotion de son fils.

Le gardien de 40 ans, élu homme du match après le surprenant match nul du Cap-Vert contre l'Espagne (0-0) pour ses débuts dans la compétition, avait expliqué qu'elle ne pouvait pas se rendre aux États-Unis pour le voir jouer.

Vozinha s'est dit ravi que sa mère puisse enfin le voir évoluer en personne au Mondial, tout en soulignant qu'il souhaitait désormais recentrer l'attention sur le terrain alors que le Cap-Vert prépare un match qui pourrait le rapprocher de la phase à élimination directe.

Ana Candida Evora est apparue dans le hall des arrivées de l'aéroport international de Miami à 15h53 heure locale, vêtue d'un haut rose et souriante, saluant des membres du personnel munis d'accréditations de la FIFA.

Entourée de représentants de la FIFA et d'employés de l'aéroport, elle a traversé un petit groupe de journalistes avant de monter dans un ascenseur pour poursuivre son voyage et retrouver son fils avant la rencontre du groupe H contre l'Uruguay dimanche.

"Je veux lui souhaiter bonne chance et un bon match", a-t-elle déclaré aux journalistes.

Il n'était pas immédiatement établi si elle comptait rejoindre Tampa, où son fils prépare la rencontre, ou attendre dimanche pour le retrouver.

L’émotion n’a fait que s’intensifier après le coup de sifflet final, lorsque Vozinha a fondu en larmes, expliquant que ses grands-parents, qui l’avaient élevé, étaient décédés et que sa mère n’avait pas pu se rendre aux États-Unis pour assister au moment le plus important de sa carrière.

Ses propos sont devenus viraux, suscitant un élan de soutien massif.

(Reportage Julien Pretot à New York; version française Zakarya Meliani)