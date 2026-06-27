Football/Coupe du monde-Face au Paraguay, l'Allemagne doit enfin convaincre

L'Allemagne devra hausser son niveau face au Paraguay en seizièmes de finale pour éviter une élimination prématurée, alors que plusieurs de ses joueurs sont loin de leur meilleur niveau et que les attentes d'un pays en quête d'un long parcours pèsent sur l'équipe.

Portés par une série de neuf victoires consécutives, les quadruples champions du monde ont entamé leur Mondial dans le groupe E par un succès contre Curaçao (7-1), avant d'arracher une victoire face à la Côte d'Ivoire pour terminer en tête du groupe et se qualifier pour la phase à élimination directe pour la première fois en 12 ans.

Éliminés dès le premier tour lors des deux éditions précédentes, les Allemands semblaient lancés vers une douzième victoire consécutive avant leur défaite surprise contre l'Équateur (2-1) pour leur dernier match de groupe, ravivant les inquiétudes de leurs supporters.

Cette défaite a également douché l'optimisme affiché avant le tournoi par Julian Nagelsmann, qui jugeait son équipe capable de remporter le titre.

Les têtes d'affiche de la sélection, Florian Wirtz, Jamal Musiala et Kai Havertz, n'ont jusqu'à présent pas été à la hauteur des attentes, en particulier lors des deux derniers matches, tandis que le remplaçant Deniz Undav est le meilleur buteur allemand avec trois réalisations.

"Pour atteindre ces objectifs très ambitieux, nous savons que les joueurs, qui sont devenus des joueurs de classe mondiale ces deux dernières années, doivent se montrer à la hauteur. C’est clair. Les joueurs savent qu’il y a matière à amélioration", a déclaré samedi le directeur sportif de l’équipe d’Allemagne, Rudi Völler, en conférence de presse. "Nous devons aller jusqu’au bout de nos limites."

Interrogé sur la date à laquelle ce trio pourrait atteindre son meilleur niveau, Rudi Völler a répondu que cela ne tarderait pas : "On a le sentiment que le déclic est proche. Il ne leur manque pas grand-chose pour se lancer", a-t-il dit.

Le Paraguay, qui s'est qualifié parmi les huit meilleurs troisièmes dans cette compétition élargie à 48 équipes, sera un adversaire coriace.

Après une défaite lors de leur entrée en lice face aux États-Unis (4-1), ils ont créé la surprise en battant la Turquie (1-0) avant de décrocher leur place en seizièmes de finale grâce à un match nul contre l’Australie (0-0) vendredi.

Solide en défense, avec deux matches consécutifs sans encaisser de but, et porté par un jeu physique, le Paraguay, outsider de cette rencontre, tentera de résister à la pression allemande.

"Digérer un résultat aussi difficile que celui contre les États-Unis n'a pas été facile, mais malgré cela, l'équipe s'est montrée très solide lors des deux derniers matches", a déclaré le sélectionneur paraguayen, Gustavo Alfaro. "Nous allons désormais nous reposer pour que tous les joueurs soient prêts pour le prochain rendez-vous."

(Reportage Karolos Grohmann; version française Zakarya Meliani)