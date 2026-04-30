FONCIERE VOLTA : Résultats annuels 2025

Paris, le 30 avril 2026. Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, présente ses résultats annuels 2025 [1] arrêtés par le Conseil d'Administration sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel Cohen.

Valeur du patrimoine

La valeur totale dans les comptes consolidés du patrimoine immobilier de Foncière VOLTA, intégrant les actifs de Promotion, ressort à 177,6 M€ à fin 2025 contre 160,7 M€ au 31 décembre 2024 (+10% en données publiées et +7% à périmètre comparable).

La valeur des immeubles de placement, hors activité de Promotion, a progressé de 31,2 M€, passant de 128,9 M€ à 160,0 M€, grâce à :

La variation de périmètre, pour un montant de 5,9 M€, grâce à l'acquisition d'un actif en Ile-de-France après la cession d'un actif parisien ;

Le reclassement de 2 actifs acquis en marchand de biens et que le Groupe a décidé de conserver, d'une valeur de 15,4 M€ ;

La progression de la valeur du patrimoine à périmètre constant, pour un montant de 9,9 M€, grâce notamment au travail en cours de restructuration d'un actif parisien et l'augmentation du taux d'occupation du patrimoine (98% à périmètre constant).

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 13,94 € par action contre 12,61 € à fin 2024.

L'endettement [2] augmente en montant (68,9 M€ contre 58,3 M€ fin 2024) mais diminue en pourcentage du patrimoine de sorte que le ratio LTV ressort à 43,03% contre 45,21% à fin 2024. Le Groupe est en cours de négociation pour une restructuration de sa dette financière globale permettant notamment de faire face à ses échéances des douze prochains mois.

Analyse des résultats

Données consolidées (en k€) 2024 2025 Revenus locatifs 8 886 9 662 Variation de valeur des immeubles -534 17 986 Autres produits et charges opérationnels 880 -2 034 Résultat opérationnel 6 454 18 056 Résultat mis en équivalence 2 727 438 Coût de l'endettement financier -4 668 -3 895 Autres produits et charges financières 2 783 90 Charge d'impôts -143 -4 029 Résultat de l'ensemble consolidé 7 154 10 659 Résultat net, part du Groupe 7 154 10 659

Alors que ses revenus locatifs ont progressé de 9%, à 9,7 M€, Foncière Volta a vu son résultat net, part du Groupe, s'améliorer de 49%, à 10,7 M€. Cette performance est principalement liée à la plus-value réalisée sur l'actif cédé et à l'intégration dans le patrimoine des actifs acquis en marchand de biens.

Perspectives

Foncière Volta poursuit le travail d'enrichissement de son patrimoine. A ce titre, le Groupe a signé une promesse en avril 2026 en vue de l'acquisition d'un actif de bureau en région parisienne et une offre d'acquisition d'un second actif a été acceptée.

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ACTUS finance & communication Jérôme FABREGUETTES LEIB Relations Actionnaires / Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 78 foncierevolta@actus.fr

[1] Le rapport financier annuel est mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers simultanément à la diffusion de ce communiqué.

[2] Hors comptes courants et endettement de promotion immobilière