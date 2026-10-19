Focus sur les victimes collatérales en Bourse de la crise sociale

Plusieurs secteurs sont touchés par les événements qui ont touché les grandes villes françaises en marge des manifestations. Le luxe, la distribution, le commerce, ou encore les assureurs, les banques et le tourisme sont en première ligne.

Les grands acteurs du luxe se retrouvent dans le bas du palmarès ce matin à Paris. LVMH abandonne 1,84%, Kering cède 1,54%, alors qu'Hermès fait plus de résistance et ne perd que 0,30%.

Jie Zhang, l'analyste d'AlphaValue qui couvre ce secteur, a assisté aux violences et a constaté d'importants dégâts dans une dizaine de boutiques de luxe situées rue du Faubourg Saint-Honoré, à proximité du palais de l'Elysée, notamment chez Dior, Saint Laurent et Balenciaga.

Les magasins avaient leurs vitrines brisées et semblaient avoir été pillés. Jie Zhang explique qu'au-delà des coûts immédiats liés aux réparations, aux pertes de stocks et aux fermetures temporaires de ces boutiques emblématiques, la principale inquiétude concerne les répercussions potentielles sur l'attractivité de Paris en tant que destination de shopping de luxe.

Les centres commerciaux, la distribution et le tourisme

En ce qui concerne le commerce dans les centres commerciaux, il pourrait également pâtir d'une baisse de la fréquentation. Unibail-Rodamco-Westfield abandonne 2,18%, ou encore Mercialys qui perd 2,44%. Selon Alexandre Bompard, président de la Fédération du commerce et de la distribution et président-directeur général de Carrefour, qui s'est exprimé sur LCI : "1 500 commerçants ont été touchés directement, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, donc c'est une facture directe, financière, très élevée".

Les distributeurs ont également été touchés, à l'image de Carrefour qui perd 2,23% ou encore Fnac Darty -0,14%.

Au niveau du tourisme, l'attractivité de la France pourrait également être affectée. Les images dévoilées à l'international pourraient avoir un impact sur les réservations, les déplacements touristiques et l'attractivité des grandes villes. Le titre du groupe hôtelier Accor recule de 3,16%.

Assureurs et banques également dans la tourmente

Les groupes d'assurance ou des réassurances sont logiquement délaissés avec les risques de demandes d'indemnisation après les dégradations, les incendies ou les pillages. AXA cède 1,42%, ou encore Scor qui trébuche de 1,07%.

Pour Antoine Bouchetoux d'AlphaValue, il est encore trop tôt pour évaluer les pertes économiques. Il explique que les assureurs directs les plus concernés sont AXA, Generali et Allianz. Il précise toutefois qu'à ce stade AlphaValue ne s'attend pas à ce que cet événement engendre des pertes dépassant de manière significative leurs budgets alloués aux sinistres majeurs. Comme à l'accoutumée, une partie des pertes sera cédée aux réassureurs. Quant aux quatre principaux réassureurs européens (Munich Re, Swiss Re, Hannover Re et Scor), l'impact devrait également être maîtrisable et nettement moins significatif que les pertes potentielles liées à d'autres périls, comme un ouragan atlantique touchant terre aux Etats-Unis.

Enfin, face à ces troubles, les valeurs bancaires sont également visées car elles sont sensibles aux risques politiques et aux tensions sur la dette. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans de la France est en nette hausse à 4,849%, alors que celui de l'Allemagne est quasi-stable. Dans ces conditions, Société Générale cède 2,48%, BNP Paribas -2,28%, ou encore Crédit Agricole qui abandonne 2,13%.