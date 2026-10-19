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Carrefour annonce racheter Codifrance, spécialiste de la distribution de proximité
information fournie par Boursorama avec AFP 19/10/2026 à 11:55

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( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

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Le distributeur français Carrefour a annoncé un accord avec le groupe belge Colruyt pour le rachat de Codifrance, spécialiste de l'affiliation et de la distribution alimentaire de proximité, qui approvisionne notamment les supérettes CocciMarket et Coccinelle.

"La valeur d'entreprise de Codifrance" s'élève à 152 millions d'euros pour cette opération, dont la "finalisation est attendue au cours du premier semestre 2027", sous réserve notamment de sa validation par l'Autorité de la concurrence française, a précisé Carrefour dans un communiqué.

Créé en 1969, Codifrance, qui compte près de 380 salariés et trois centres de distribution, approvisionne plus de 3.000 supérettes en France, dont 800 sous enseigne Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa, VivÉco et Épi Service, pour un chiffre d'affaires de 307 millions d'euros en 2025/2026, d'après le communiqué.

Contrairement à certaines précédentes affirmations de presse, Carrefour n'acquiert pas le réseau des points de vente fournis par Codifrance, ces derniers étant gérés par des indépendants liés par des contrats d'affiliation à la filiale de Colruyt.

Le deuxième distributeur alimentaire français rappelle qu'il "accompagne déjà des commerçants indépendants, notamment à travers l'enseigne Proxi" et ses plus de 1.500 magasins, via des contrats de licence et d'approvisionnement.

L'opération vise à consolider "le leadership de Carrefour dans le commerce de proximité", explique Carrefour, et à renforcer "sa capacité à accompagner les commerçants indépendants" notamment grâce aux infrastructures de Codifrance, dont deux entrepôts de 25.000 m2 dans le Calvados et le Loiret, où se situe son siège.

Pour le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, cité dans le communiqué, "cette opération s'inscrit pleinement" dans le plan stratégique 2030 du groupe de "poursuivre notre croissance dans la proximité et de procéder à des acquisitions sélectives sur des actifs de grande valeur".

Le dirigeant avait confirmé début octobre des "négociations exclusives" pour le rachat de Codifrance, révélées par La Lettre.

D'après ce média, l'acquisition vise notamment à "empêcher" certains franchisés de Carrefour "de se fournir en cachette chez Codifrance", ce que dément le groupe auprès de l'AFP, estimant "négligeables" ces "achats réalisés par quelques franchisés".

Selon La Lettre et LSA, des clients de Codifrance sont en outre démarchés en coulisses par un autre acteur de la proximité, le groupe Ségurel.

Mais le "risque" d'en voir recourir à la concurrence pour leur approvisionnement "est parfaitement maîtrisé", assure Carrefour à l'AFP, invoquant "la stabilité des équipes et la compétitivité de l'offre de Codifrance".

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