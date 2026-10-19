Deutsche Bank reste à l'achat sur Schneider Electric

(Zonebourse.com) - Deutsche Bank maintient sa recommandation à l'achat sur Schneider Electric, avec un objectif de cours de 320 euros, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement des perspectives annuelles du groupe.
Au troisième trimestre, Schneider Electric a réalisé un chiffre d'affaires de 11,46 milliards d'euros, supérieur de 3% au consensus, porté par une croissance organique de 16,9%, contre 13,8% attendus par le marché. Cette performance a conduit le groupe à relever sa prévision de croissance de l'EBITA pour 2026, désormais comprise entre 18% et 21%, contre 14% à 19% précédemment.
La dynamique des centres de données constitue un autre motif d'optimisme pour Deutsche Bank. La demande dans ce segment a enregistré une croissance à trois chiffres sur le trimestre, offrant au groupe une visibilité accrue sur les exercices 2027 et 2028.
Enfin, la banque allemande s'attend au lancement prochain de l'augmentation de capital de 5 à 6 milliards d'euros destinée à financer l'acquisition de PTC. Cette opération pourrait contribuer à dissiper les incertitudes entourant le financement de la transaction.
L'action Schneider Electric cédait 1,18% ce lundi en fin de matinée.
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