Alstom décroche une commande de 800 millions d'euros au Vietnam

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Alstom a obtenu une commande "d'environ 800 millions d'euros" pour fournir des trains Metropolis à Hanoï, au Vietnam, a annoncé le constructeur ferroviaire français dans un communiqué lundi.

Cette première commande s'inscrit dans le cadre de l'accord annoncé début octobre avec le groupe vietnamien Vingroup, portant notamment sur la fourniture de 83 rames Metropolis destinées à équiper le métro de la capitale vietnamienne.

Deuxième constructeur mondial de trains, métros et tramways, Alstom va concevoir et fabriquer ces rames de nouvelle génération, dotées de cinq voitures, dans son usine de Valenciennes Petite-Forêt (Nord), son centre d'expertise dédié aux métros.

Au terme de l'accord de licence technologique, qui permettra au Vietnam de développer sa propre industrie ferroviaire, 117 rames supplémentaires seront assemblées par Vingroup au Vietnam, à partir de composants fournis par Alstom.

Cinq autres sites situés en France et en Belgique seront mobilisés pour ce contrat : Ornans (Doubs) pour les moteurs, Le Creusot (Saône-et-Loire) pour les bogies, Charleroi (Belgique) pour les systèmes de traction, Toulouse (Haute-Garonne) pour le design du schéma électrique et Villeurbanne (Rhône) pour l'informatique embarquée et les systèmes d'information voyageurs.

Ce partenariat est conclu alors que Hanoï accélère le développement de son réseau ferré urbain.

Le Plan directeur de la capitale vietnamienne, qui s'inscrit dans une vision à 100 ans, prévoit de développer d'ici 2045 un réseau ferré urbain de 979 kilomètres composé de 18 lignes.

Dans le pays, Alstom a déjà fourni des systèmes de signalisation et de télécommunication pour la ligne régionale Hanoï-Vinh et pour l'équipement de la gare de Ninh Binh.

Le constructeur français a également fourni et intégré le système de la ligne 3 du métro de Hanoï, avec notamment dix rames Metropolis à quatre voitures conçues et fabriquées en France.