Focus sur la géothermie

Meudon (France), 15 juin 2026 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium sans soudure, tiendra aujourd’hui son focus sur la géothermie à 17h00 CET / 11h00 EDT. Un lien webcast sera disponible sur le site de Vallourec pour ceux qui souhaitent y assister à distance.

Principaux thèmes abordés lors de la présentation d’aujourd’hui :

La géothermie, levier stratégique du segment Nouvelles Energies de Vallourec . La direction présentera comment la dynamique commerciale et de marché de la géothermie conventionnelle et de nouvelle génération vient soutenir l’ambition de Vallourec d’atteindre une contribution du segment Nouvelles Energies au RBE du Groupe d’au moins 10 à 15 % d’ici 2030.





. La direction présentera comment la dynamique commerciale et de marché de la géothermie conventionnelle et de nouvelle génération vient soutenir l’ambition de Vallourec d’atteindre une contribution du segment Nouvelles Energies au RBE du Groupe d’au moins 10 à 15 % d’ici 2030. Vue d’ensemble du marché de la géothermie, de ses ressorts de développement et de sa dynamique des coûts. La demande structurellement plus élevée d’électricité bas-carbone, pilotable et disponible en continu, portée par les data centers liés à l’IA, l’essor des véhicules électriques et l’électrification de l’industrie, marque un point d’inflexion pour la géothermie. Les solutions tubulaires premium et adaptées rendent possible les technologies de nouvelle génération qui permettent des gains d’échelle significatifs et une réduction des coûts.





La demande structurellement plus élevée d’électricité bas-carbone, pilotable et disponible en continu, portée par les data centers liés à l’IA, l’essor des véhicules électriques et l’électrification de l’industrie, marque un point d’inflexion pour la géothermie. Les solutions tubulaires premium et adaptées rendent possible les technologies de nouvelle génération qui permettent des gains d’échelle significatifs et une réduction des coûts. Le rôle de Vallourec en tant qu’acteur clé du développement de la géothermie conventionnelle et de nouvelle génération. Les experts géothermie de Vallourec présenteront les environnements complexes et les défis spécifiques des puits géothermiques, caractérisés par des températures plus élevées et des durées de vie plus longues que dans le pétrole et le gaz. Nos spécialistes techniques démontreront comment l’expertise reconnue du Groupe dans le pétrole et le gaz, ses capacités de R&D de premier plan et ses moyens d’essais permettent de concevoir et de fournir des solutions tubulaires premium adaptées aux applications géothermiques.





Les experts géothermie de Vallourec présenteront les environnements complexes et les défis spécifiques des puits géothermiques, caractérisés par des températures plus élevées et des durées de vie plus longues que dans le pétrole et le gaz. Nos spécialistes techniques démontreront comment l’expertise reconnue du Groupe dans le pétrole et le gaz, ses capacités de R&D de premier plan et ses moyens d’essais permettent de concevoir et de fournir des solutions tubulaires premium adaptées aux applications géothermiques. Un marché adressable significatif et en forte croissance pour Vallourec dans la géothermie . La direction détaillera les principaux indicateurs opérationnels et financiers différenciant les applications géothermiques conventionnelles, améliorées et avancées. Vallourec présentera un marché adressable pouvant atteindre près de 400 000 tonnes d’ici la fin de la décennie, équivalent au marché des tubes premium sans soudure en Amérique du Sud ou en Afrique aujourd’hui.





Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, a déclaré :

« L’accélération de la dynamique de la géothermie, en particulier celle de nouvelle génération, confirme à la fois la pertinence de notre stratégie et l’importance de ce marché au sein de notre segment Nouvelles Energies. Cette stratégie, engagée en 2022, constitue un facteur clé de notre compétitivité et de notre croissance. Elle se concrétise déjà cette année par deux succès dans la géothermie de nouvelle génération avec Fervo Energy et XGS Energy qui ont choisi Vallourec pour rendre possible leurs projets ambitieux de développement dans les années à venir.

Fort de son expérience, de son offre de produits premium, de ses capacités de R&D de premier plan et de son empreinte industrielle locale, Vallourec rend possible le déploiement de solutions géothermiques fiables, compétitives et bas-carbone à grande échelle. Dans un contexte de croissance continue de la demande en électricité de base et bas carbone, notamment portée par les data centers, nous sommes idéalement positionnés pour accompagner le développement de projets géothermiques de nouvelle génération tout en générant une croissance rentable et créatrice de valeur.

Diffusion en direct du focus sur la géothermie de Vallourec

L’audio webcast et la présentation seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante: https://www.vallourec.com/en/investors

Pour regarder le webcast : https://vallourec.engagestream.euronext.com/2026-06-15-geothermaldeepdive

Pour participer à la conférence téléphonique, merci de vous inscrire afin de recevoir les informations nécessaires pour vous connecter : https://engagestream.euronext.com/vallourec/2026-06-15-geothermaldeepdive/dial-in

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 26 mars 2026 sous le numéro de dépôt n° D. 26-0145, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com).

En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com

Les dividendes futurs et les autorisations de rachat d'actions seront évalués chaque année par le Conseil d'Administration, en tenant compte de tout facteur pertinent futur, et seront soumis à l'approbation des actionnaires. Le Conseil d'Administration aura toute latitude pour procéder à des rachats d'actions tout au long de l'année, dans les limites autorisées par la résolution correspondante approuvée par l'Assemblée Générale Annuelle.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

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Définitions des données financières à caractère non strictement comptable

Résultat Brut d’Exploitation : Le résultat brut d’exploitation est obtenu en partant du résultat d’exploitation avant amortissements et en excluant certains produits et charges d’exploitation non récurrents présentant un caractère inhabituel ou rare dans leur réalisation, à savoir :

les dépréciations d’écarts d’acquisition et d’immobilisations constatées dans le cadre des tests de dépréciation selon IAS 36 ;

les charges de restructuration, notamment les mesures d’adaptation des effectifs de montants significatifs, concernant des événements ou des décisions d’envergure ;

les plus-values ou moins-values de cessions ;

les charges et produits qui résulteraient d’un litige d’une matérialité très significative, d’opérations de déploiement ou de capital majeures (frais d’intégration d’une nouvelle activité…).

Pièce jointe