États-Unis: Chute surprise des créations d'emplois en septembre

Une affiche annonçant des offres d'emploi est visible à l'extérieur d'un Starbucks à Manhattan, New York, dans l'État de New York
L'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en septembre, montrent les données officielles publiées vendredi par le département du Travail.
Il recense 29.0000 emplois non-agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 90.000 créations nettes.
Le chiffre d'août a été revu, faisant apparaître désormais 133.000 postes créés contre 162.000 en première estimation.
Le taux de chômage s'est établi en septembre à 4,2%, contre 4.1% en août et alors que les analystes anticipaient 4.1%.
(Rédigé par Matthieu Huchet)
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