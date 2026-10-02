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États-Unis: Chute surprise des créations d'emplois en septembre
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 15:03

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Une affiche annonçant des offres d'emploi est visible à l'extérieur d'un Starbucks à Manhattan, New York, dans l'État de New York

Une affiche annonçant des offres d'emploi est visible à l'extérieur d'un Starbucks à Manhattan, New York, dans l'État de New York

‌L'économie américaine a ​créé moins d'emplois que prévu en septembre, ​montrent les données officielles ​publiées vendredi par ⁠le département du ‌Travail.

Il recense 29.0000 emplois non-agricoles créés ​sur ‌le mois, alors ⁠que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient ⁠en ‌moyenne 90.000 créations ⁠nettes.

Le chiffre ‌d'août a été ⁠revu, faisant apparaître désormais ⁠133.000 ‌postes créés contre 162.000 ​en ‌première estimation.

Le taux de chômage s'est ​établi en septembre à ⁠4,2%, contre 4.1% en août et alors que les analystes anticipaient 4.1%.

(Rédigé par Matthieu ​Huchet)

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