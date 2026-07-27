FLUX DE COUVERTURE-Les paris des fonds spéculatifs sur la hausse des actions américaines de la santé frôlent un plus haut de cinq ans, selon Goldman

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* Selon Goldman Sachs, les investissements dans le secteur de la santé progressent pour la deuxième semaine consécutive

* Les équipements médicaux, les fournitures, les outils destinés aux sciences de la vie et les produits pharmaceutiques ont attiré les achats des fonds spéculatifs

* Les fonds spécialisés dans la santé gèrent environ 283 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars sur un total d'environ 1.000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'actifs de fonds spéculatifs en actions, a indiqué Goldman

par Nell Mackenzie

Les paris des fonds spéculatifs sur la hausse des actions du secteur de la santé ont frôlé leur plus haut niveau depuis cinq ans la semaine dernière, selon une note de Goldman Sachs GS.N , les spéculateurs disposant de liquidités importantes estimant que les avancées permises par l’intelligence artificielle et les conditions de financement favorables s’avéreront rentables.

L’indice S&P 500 Healthcare .SPXHC a progressé de près de 5% cette année, tandis que les actions européennes du secteur de la santé .SXDP ont enregistré une hausse d’environ 2% sur la même période.

L’exposition des fonds spéculatifs à ce secteur par rapport aux actions américaines s'est maintenue la semaine dernière près de son plus haut niveau depuis cinq ans, marquant la deuxième semaine consécutive au cours de laquelle ces fonds se sont rués sur ce secteur, a indiqué Goldman Sachs dans une note datée du 24 juillet.

Les fonds spéculatifs ont intensifié leurs achats d’équipements et de fournitures de santé, d’outils destinés aux sciences de la vie et de produits pharmaceutiques, ajoute la note.

Plusieurs catalyseurs alimentent la dynamique dans ce domaine spécialisé de la finance, a déclaré Goldman Sachs dans une précédente note client , citant l’utilisation de l’IA comme outil dans la découverte de médicaments.

La productivité de la recherche a augmenté, tandis que le volume des transactions susceptibles de profiter à certaines positions boursières devrait atteindre 173 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2026 – son plus haut niveau depuis 2019, selon ce rapport précédent.

La Food and Drug Administration (FDA) a accéléré son processus d'approbation, le nombre annuel de nouvelles autorisations de mise sur le marché délivrées l’année dernière ayant atteint son plus haut niveau depuis 2020, ajoute la note, citant des données portant sur la période allant jusqu’à fin 2025.

La volatilité du processus réglementaire d'approbation des médicaments s’est accrue cette année, a déclaré Felix Lo, gestionnaire de portefeuille de fonds spéculatifs chez Trium Capital.

Dans le cadre des opérations de fusion-acquisition, les petites sociétés pharmaceutiques rachetées sont davantage disposées à accepter des décotes plus importantes, afin de s’assurer d’un apport de liquidités.

"Cela a créé un environnement propice aux transactions", a déclaré M. Lo.

Les fonds spéculatifs spécialisés dans la santé ont affiché des rendements proches de 40% entre août 2025 et avril 2026, contre 17% pour les fonds spéculatifs généralistes axés sur le marché boursier sur la même période, selon le rapport de Goldman Sachs consacré au secteur de la santé.

La banque a ajouté que les fonds spéculatifs exclusivement axés sur la santé sont plus nombreux cette année, 24% des nouveaux fonds lancés cette année étant consacrés à ce secteur, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis au moins 2009.

Sur les quelque 1.000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars gérés par les fonds spéculatifs en actions, Goldman Sachs précise qu’environ 283 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars sont gérés par ceux spécialisés dans le secteur de la santé.

Le capital total du secteur des fonds spéculatifs a augmenté d'un montant record de 409,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au deuxième trimestre, pour atteindre 5.600 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données publiées vendredi par le cabinet d’études HFR.