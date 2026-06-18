Flexstone Partners annonce le projet d'acquisition de Glouston Capital Partners

(Zonebourse.com) - Flexstone Partners (société de gestion mondiale d'investissements sur les marchés privés gérant 12 milliards de dollars d'actifs et société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers avec 1 400 milliards de dollars d'encours sous gestion) a signé un accord en vue d'acquérir Glouston Capital Partners (un gestionnaire basé à Boston spécialisé dans les investissements secondaires en capital-investissement et gérant 3,4 MdsUSD d'actifs).

Dans le cadre de cette transaction, les associés de Glouston apporteront une part substantielle de leurs capitaux propres à la société fusionnée et deviendront associés gérants de Flexstone, garantissant ainsi un alignement d'intérêts significatif. Les associés de Flexstone investiront également des capitaux propres supplémentaires aux côtés de l'équipe de Glouston.

À l'issue de l'opération, la plateforme combinée représentera plus de 15 MdsUSD d'actifs sous gestion, avec une offre couvrant les stratégies primaires, de co-investissement et secondaires. Elle s'adressera à une clientèle d'investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

L'opération réunit deux expertises complémentaires : les activités mondiales de Flexstone dans les stratégies primaires et de co-investissement et le savoir-faire de Glouston en matière de placements secondaires en Amérique du Nord.

Les deux entités opèrent principalement sur des marchés géographiques distincts et présentent peu de recoupements stratégiques. L'équipe expérimentée de Glouston, ses relations étroites avec les "General Partners" (GP) et son approche rigoureuse du marché intermédiaire nord-américain renforcent les capacités de Flexstone en stratégies secondaires et sa faculté à répondre à l'évolution des besoins des investisseurs institutionnels.

Les équipes d'investissement et de gestion de Flexstone resteront inchangées, garantissant ainsi la continuité pour les clients tout en ajoutant une solide expertise en matière de transactions secondaires sur le marché intermédiaire. La stratégie d'investissement et l'équipe d'investissement de Glouston resteront également inchangées après la clôture de la transaction. Les six associés de Glouston continueront à gérer l'activité de transactions secondaires depuis Boston, en appliquant le même processus et les mêmes critères d'investissement qui ont défini la stratégie d'investissement de la société.

La plateforme combinée opérera depuis cinq bureaux : New York, Boston, Paris, Genève et Singapour, et comptera 37 professionnels de l'investissement. Flexstone continuera de gérer ses stratégies de marché primaire et de co-investissement en capital-investissement, dette privée, infrastructures et immobilier, au service d'une clientèle institutionnelle principalement située en Europe et en Asie.

Glouston pilotera la stratégie de marché secondaire et de distribution aux États-Unis, aux côtés de l'équipe marchés secondaires de Flexstone, composée de trois professionnels en Europe et d'un à New York.

Les stratégies de Glouston seront rebaptisées sous la marque Flexstone Partners à l'issue de la transaction. L'équipe restera basée à Boston au sein de la plateforme élargie de Flexstone. Les structures de fonds existantes, les accords avec LPs et les mandats d'investissement ne seront pas impactés par ce changement de nom.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

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