Flash marchés : L'instant Roi

EDRAM
L'évolution de la situation géopolitique a douché les espoirs de signature imminente d'un accord de cessez-le-feu de la semaine dernière.
Malgré ce contexte incertain, le marché demeure convaincu d'une issue favorable aux tractations diplomatiques.
En zone euro, l'inflation remonte à 3,2 % en mai (vs 3,0 % en avril) et les prix à la production rebondissent à 4,9 %, renforçant les anticipations de relèvement des taux par la BCE le 11 juin prochain.
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