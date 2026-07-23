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Givaudan chute en Bourse après un bénéfice semestriel inférieur aux attentes
information fournie par Boursorama avec AFP 23/07/2026 à 17:27
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Le groupe suisse Givaudan, spécialisé dans les parfums et arômes, a publié jeudi un bénéfice net inférieur aux attentes, plombé par la force du franc suisse et des frais exceptionnels, faisant chuter le cours de son action.

( AFP / ERIC FEFERBERG )

( AFP / ERIC FEFERBERG )

Pour la période allant de janvier à juin, le groupe genevois a enregistré pour 103 millions de francs (110 millions d'euros) de coûts non-récurrents, entre des frais de restructuration et provisions pour litiges, qui ont pesé sur son bénéfice net, en baisse de 19,8%, à 475 millions de francs.

Son chiffre d'affaires s'est quant à lui contracté de 1,7% par rapport à la même période un an plus tôt, à près de 3,8 milliards de francs, malgré une progression des ventes de 3,6% hors effets de change et acquisitions, face à "la solidité persistante du franc suisse", a souligné le groupe dans le communiqué détaillant ses résultats.

Si son chiffre d'affaires est conforme aux prévisions, son bénéfice est nettement inférieur aux attentes des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'escomptaient en moyenne à 541 millions de francs.

En Bourse, le titre chutait de 6,98% à 3.147 francs suisses à 14H43 GMT, alors que le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, 0,79%.

Givaudan fait partie des valeurs favorites des investisseurs à la Bourse suisse en raison de la régularité de sa croissance, y compris dans les phases de ralentissement de l'économie, laissant peu de place à la moindre déception.

Le groupe fabrique aussi bien des senteurs pour les lessives et produits d'hygiène que des fragrances pour la parfumerie fine ainsi que des arômes et ingrédients pour l'industrie alimentaires.

Dans une note de marché, Arben Hasanaj, analyste à Vontobel, juge pourtant ce premier semestre "solide dans un environnement volatil" grâce à ses activités de parfumerie, même si la division spécialisée dans les arômes "se redresse lentement".

Hors effets de change et acquisitions, les ventes de ses activités de parfumerie et beauté ont progressé de 6,5% malgré plusieurs années de croissance à deux chiffres dans la parfumerie fine tandis que les ventes de sa division spécialisée dans les arômes et ingrédients alimentaires se sont accrues de 0,5%.

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