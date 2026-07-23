LVMH nomme un nouveau directeur général pour son pôle parfums

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé jeudi la nomination de Yann Musquin comme directeur général de son pôle parfums, en remplacement de Romain Spitzer, récemment nommé chez son concurrent Kering.

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Le secteur du parfum, très concurrentiel, est en pleine croissance, porté à la fois par de nouveaux marchés, une montée en gamme et l'essor des parfums de niche.

A la tête de LVMH Fragrance Brands, Yann Musquin aura pour mission de renforcer l'attrait des maisons Givenchy Parfums et Kenzo parfums, ainsi que de développer le portefeuille de marques LVMH, fait valoir le groupe.

Yann Musquin, qui prendra ses fonctions le 3 août, reportera à Véronique Courtois, la PDG de Parfums Christian Dior et de la division beauté de LVMH, indique ce dernier.

Passé par L'Oréal avant de rejoindre Parfums Christian Dior en 2008, puis de devenir directeur marketing international en charge des parfums Dior, le dirigeant a aussi occupé le poste de directeur parfums et beauté chez Louis Vuitton. Depuis fin 2024, il est directeur en charge de la marque chez Givenchy parfums et beauté.

Romain Spitzer, qui a dirigé LVMH Fragrance Brands durant dix ans, va rejoindre Kering, où il a été nommé mi-juillet directeur général de la maison Bottega Veneta.