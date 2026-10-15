First Tracks Biotherapeutics en hausse après une levée de fonds de 200 millions de dollars

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15 octobre - ** L'action de First Tracks Biotherapeutics ( TRAX.O ) a progressé de 2,8 % à 35,08 dollars en pré-ouverture jeudi, après avoir levé 200 millions de dollars par le biais d'une augmentation de capital

** TRAX indique avoir cédé environ 6,1 millions d’actions dans le cadre d’un placement privé à un groupe d’investisseurs nouveaux et existants au prix de 32,75 dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de ce placement pour ses besoins généraux, notamment pour le développement clinique de l’ANB033

** Leerink, Piper Sandler, UBS et Wells Fargo sont les agents de placement

** Lundi, l’action TRAX a clôturé en hausse d’environ 7 % à 34,05 dollars après que la société a annoncé des résultats préliminaires positifs pour l’ANB033 dans le cadre d’un essai clinique sur la maladie cœliaque

** La société, basée à San Diego, en Californie, compte environ 35,7 millions d’actions en circulation

** Le 20 avril, l'action TRAX a clôturé à 18,60 dollars lors de son entrée au Nasdaq après la scission d'AnaptysBio

ANAB.O

** Les 12 analystes couvrant TRAX sont tous optimistes, dont 4 attribuent la note "achat fort" au titre; le cours cible médian s'établit à 70 dollars, contre 44 dollars il y a trois mois, selon LSEG