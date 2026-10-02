First Solar poursuit la société chinoise JA Solar pour contrefaçon de brevet

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Le fabricant américain de panneaux solaires First Solar FSLR.O a intenté jeudi une action en justice contre la société chinoise JA Solar 002459.SZ et une filiale solaire de Corning GLW.N , élargissant ainsi sa campagne de défense de ses brevets après avoir annoncé le mois dernier qu'il allait se concentrer désormais sur les procédures judiciaires plutôt que sur une affaire commerciale au niveau fédéral.

* First Solar a accusé JA Solar, ainsi que la filiale de Corning, American Panel Solutions, d'avoir contrefait un brevet américain lié à la fabrication de cellules solaires TOPCon à haut rendement, selon une plainte déposée devant le tribunal fédéral du Delaware.

* La plainte allègue que les défendeurs ont fabriqué, importé et vendu des cellules et des modules solaires utilisant des procédés couverts par le brevet. JA Solar était à l’origine le développeur d’une usine de panneaux solaires en Arizona que Corning a rachetée en 2025.

* First Solar, qui fabrique des panneaux solaires à couche mince en tellurure de cadmium, a acquis ces brevets lors de son rachat de TetraSun en 2013. Ces brevets couvrent la technologie TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact), une technologie de cellules solaires désormais largement utilisée par les fabricants de panneaux solaires en silicium cristallin.

* Le mois dernier, First Solar a annoncé qu’elle allait retirer une plainte en matière de brevets pendante devant la Commission du commerce international des États-Unis et qu’elle allait plutôt intenter des actions en contrefaçon contre ses concurrents dans le cadre de procédures judiciaires fédérales. La société a indiqué qu’elle poursuivait également des actions impliquant des filiales de Canadian Solar, Jinko Solar, T1 Energy et Trina Solar.

* Ni JA Solar ni Corning n’ont pu être jointes immédiatement pour commenter cette information.