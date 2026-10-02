Près de 20 millions d'actions rachetées par Société Générale

Société Générale annonce l'achèvement de son programme exceptionnel de rachat d'actions d'un montant de 1,5 MdEUR, lancé le 3 août dernier. Le groupe bancaire a ainsi racheté 19 871 418 actions, qui seront ultérieurement annulées.

Pour rappel, ce programme a été annoncé en marge de la publication de ses résultats au titre du 2e trimestre, fin juillet, en même temps qu'un acompte sur dividende de 0,75 EUR par action au titre du 1er semestre, qui sera mis en paiement le 7 octobre.

Plus largement, à l'occasion de la présentation de son plan stratégique à l'horizon 2029, le 21 septembre dernier, l'établissement financier français a indiqué prévoir une "politique attractive de retour aux actionnaires" sur les prochaines années.

Cette politique sera fondée sur une distribution ordinaire répartie de manière équilibrée entre le versement d'un dividende en numéraire et un rachat d'actions, distribution qui devrait représenter plus de 13 MdsEUR sur la période 2026-2029.

Société Générale prévoit également une distribution du capital excédentaire au-delà d'un ratio CET1 de 13%. Dans le cas où la totalité de cet excédent serait amenée à être distribuée, la distribution pourrait atteindre environ 8 MdsEUR sur la période 2026-2029.