Un membre du Congrès américain exige que Starbucks ferme ses premiers magasins situés dans la région chinoise du Xinjiang

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Un législateur américain a appelé Starbucks SBUX.O à fermer ses premiers magasins situés dans la région chinoise du Xinjiang, qualifiant de « décision moralement indéfendable » le fait de mener des activités commerciales dans une région où les Ouïghours sont victimes de répression.

La Chine réfute les accusations généralisées d’abus à l’encontre des Ouïghours, un peuple majoritairement musulman, affirmant que ses politiques dans cette région visent à lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme religieux.

Starbucks a ouvert cette semaine ses deux premiers cafés à Urumqi, la capitale du Xinjiang, dont l’un au grand bazar du centre-ville et un second à l’aéroport international.

John Moolenaar, président de la commission spéciale sur la Chine de la Chambre des représentants, a appelé Starbucks à «faire immédiatement marche arrière et à fermer ses cafés».

«Il s’agit d’une décision choquante et moralement indéfendable de la part d’une entreprise qui se targue de sa responsabilité sociale», a-t-il déclaré dans un communiqué publié jeudi.

« Il n’y a aucune raison valable pour qu’une entreprise américaine exerce ses activités dans une région où le PCC (Parti communiste chinois) a détenu plus d’un million d’Ouïghours et les prive de leur foi, de leur langue et de leur culture. »

Ni Starbucks ni le ministère chinois des Affaires étrangères n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La Chine est actuellement en pleine semaine de vacances à l’occasion de la fête nationale.

Starbucks a déclaré cette semaine sur sa plateforme officielle WeChat qu’il ne s’agissait pas simplement de nouveaux points de vente de café au Xinjiang, mais d’une nouvelle expérience alliant culture locale et besoins des clients.

L’entreprise continuerait d’investir au Xinjiang, a déclaré Liu Wenjuan, sa directrice générale pour la Chine, dans ce message publié sur WeChat.

Les photos des cafés publiées sur la plateforme montraient le logo de Starbucks en anglais et en chinois. Aucune image ne montrait clairement de panneaux en langue ouïghoure. L’ouïghour s’écrit dans une écriture dérivée de l’arabe et est censé bénéficier d’un statut officiel égalitaire au Xinjiang.

En avril 2026, Starbucks a finalisé sa coentreprise en Chine en faisant entrer un investisseur stratégique, Boyu Capital, comme actionnaire à hauteur de 60 %. La coentreprise exploite environ 8 000 points de vente en Chine.