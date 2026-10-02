Arnd Christ prend la direction financière de Nanobiotix

Nanobiotix annonce la nomination d'Arnd Christ au poste de directeur financier (CFO) et de membre du directoire, à compter du 1er octobre. Il succède à Bart Van Rhijn, qui quittera ses fonctions de directeur financier et du business development ainsi que de membre du directoire après cinq années au sein de la société de biotechnologie.

Arnd Christ a exercé pendant plus de 25 ans les fonctions de directeur financier au sein de sociétés de biotechnologie cotées et non cotées en Europe et aux Etats-Unis. Il a récemment occupé le poste de CFO d'Immatics, société de biotechnologie cotée au Nasdaq, d'octobre 2020 à septembre 2025.

Avant de rejoindre Immatics, il a été CFO de différentes sociétés de biotechnologie européennes privées et cotées. Au cours de sa carrière, il a mené de nombreuses opérations stratégiques pour des sociétés de biotechnologie privées et cotées, notamment des introductions en Bourse, des accords de licence et des levées de fonds.

"Arnd a piloté les enjeux financiers de sociétés cotées de notre secteur, des deux côtés de l'Atlantique", commente Laurent Lévy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. "Son expérience sera déterminante pour Nanobiotix à un moment clé, alors que nous poursuivons notre croissance."