Firmus s'attend à une perte de 77 millions de dollars au premier semestre

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par Christine Chen

L'opérateur australien de centres de données Firmus prévoit une perte de 77 millions de dollars (XX millions d'euros) au cours du semestre en cours, selon deux personnes ayant pris connaissance d'un projet de prospectus, alors que la société se prépare à une introduction en bourse de 5 milliards de dollars (XX milliards d'euros) destinée à financer sa croissance.

Firmus, qui bénéficie du soutien d'investisseurs tels que Blackstone BX.N et compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O , Meta META.O et OpenAI, devrait faire son entrée en bourse à l'Australian Securities Exchange le 22 octobre.

Selon les données de Dealogic, cette introduction en bourse serait la deuxième plus importante jamais réalisée en Australie, juste derrière celle de Telstra en 1997, qui s'élevait à 10 milliards de dollars (XX milliards d'euros). D'après les médias locaux, Firmus pourrait être valorisée à hauteur de 60 milliards de dollars (XX milliards d'euros) après son introduction en bourse.

Selon les analystes, cette introduction en bourse permettra de tester l'intérêt des investisseurs pour les entreprises qui développent des infrastructures destinées à répondre à la demande en puissance de calcul générée par l'essor de l'intelligence artificielle.

Firmus prévoit d'afficher une perte après impôts de 77 millions de dollars (XX millions d'euros) pour le premier semestre de l'exercice financier se terminant le 30 juin 2027, sur une base pro forma, ont indiqué ces deux sources, citant un projet de prospectus diffusé cette semaine auprès d'investisseurs potentiels. Ces sources ont souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

Le document ne contenait aucune autre prévision au-delà du premier semestre de l'exercice 2027, ont précisé ces sources. Firmus n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le projet de prospectus décrit également Firmus, fondée en 2019, comme une entreprise historiquement déficitaire, a précisé l'une de ces sources.

Les pertes enregistrées à ce jour par Firmus s'expliquent par les coûts liés au développement et à la croissance de l'activité, nécessaires pour conclure des contrats importants avec des clients, a expliqué cette source, précisant que le produit de l'introduction en bourse servirait à financer de nouvelles dépenses d'investissement.

L'entreprise estime que ses centres de données, une fois développés, généreront des bénéfices annuels cumulés de 5 milliards de dollars d'ici cinq ans, a déclaré une troisième source. La société dispose actuellement de deux centres de données opérationnels en Australie et à Singapour. Cinq autres sont en cours de développement, pour la plupart à un stade précoce, dans la région Asie-Pacifique.

La société lancera une procédure de bookbuilding institutionnel le 6 octobre, selon une fiche de conditions examinée lundi par Reuters. Le prospectus devrait être rendu public le 8 octobre, précise cette fiche de conditions.

(1 dollar américain = 1,4114 dollar australien)