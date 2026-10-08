Firmus envisage de reporter son introduction en Bourse au profit d'un financement privé

Firmus, opérateur australien de centres de données soutenu par Nvidia, envisagerait de reporter son introduction en Bourse et de privilégier une levée de fonds privée, selon Bloomberg News. L'entreprise discuterait avec ses actionnaires actuels et de nouveaux investisseurs potentiels pour obtenir des financements. Malgré la clôture jeudi de la période de collecte des ordres, aucune indication définitive n'a été communiquée sur le prix des actions ou les modalités de l'opération.

Firmus espérait lever jusqu'à 5,5 milliards de dollars, option de surallocation comprise, ce qui aurait constitué la deuxième plus importante introduction en Bourse de l'histoire australienne. Le prix initial de 11 dollars australiens par action valorisait l'entreprise à environ 30,6 milliards de dollars. Plusieurs médias ont toutefois évoqué une possible réduction de l'offre et un abaissement du prix à 8,25 dollars australiens, malgré des manifestations d'intérêt initialement supérieures au montant proposé.

Le groupe, qui compte OpenAI parmi ses principaux clients, suscite des interrogations sur sa valorisation, son endettement et sa capacité à réaliser ses ambitieux projets de développement. Ces réserves interviennent dans un contexte de prudence accrue envers les investissements dans l'intelligence artificielle, en raison des coûts élevés, des incertitudes sur leur rentabilité et des préoccupations liées à la sécurité de cette technologie. Firmus continue d'examiner ses options, sans décision définitive annoncée à ce stade.