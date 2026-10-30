Fin de semaine prudente en Europe, sauf en Allemagne

En belles hausses hier, les principaux indices du Vieux Continent se sont montrés un peu plus prudents juste avant le week-end après une semaine particulièrement chargée sur tous les fronts. Le CAC 40 a fini quasi-stable (-0,01%, à 7 969,42 points), le FTSE 100 à Londres a grappillé 0,07% et le DAX 40 a perdu 0,85%, plombé par plusieurs de ses poids lourds (Siemens Energy, Infineon Technologies).

Si les investisseurs ont continué de garder un oeil sur le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences sur les cours du pétrole et donc sur l'inflation, ils ont également dû faire face à une avalanche de publications d'entreprises. Rien qu'au sein du CAC 40 entre jeudi soir et vendredi matin, il y en a eu cinq (Crédit Agricole, Bouygues, Sanofi, Capgemini et AXA).

L'autre grande actualité de la semaine concernait les banques centrales avec la décision de politique monétaire pour trois des plus importantes. La Fed, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont toutes les trois décidé de ne pas toucher à leurs taux directeurs.

La présidente a toutefois indiqué qu'une hausse avait été discutée. Cela suggère qu'un relèvement des taux pourrait intervenir dès le mois de décembre "surtout si les perspectives d'inflation sont révisées à la hausse à cette échéance" soulignent les analystes de Citigroup. La patronne de l'institution européenne, Christine Lagarde, a réservé une surprise en annonçant son départ anticipé de ses fonctions le 7 février prochain, alors que son mandat était censé expirer en octobre 2027.

En ce qui concerne la Réserve fédérale américaine, elle a livré "une pause hawkish sans surprise avec des taux maintenus à 3,75%-4%, deux dissidences en faveur d'une hausse immédiate et un Kevin Warsh qui refuse de s'engager sur la réunion de décembre tout en martelant que l'inflation est trop élevée" explique Nicolas Rajner, CIO de la Banque Richelieu.

Face à tous ces éléments (statu quo des banques centrales et résultats d'entreprises globalement positifs), le CAC 40 a toutefois réussi à progresser de 2,40% sur l'ensemble de la semaine, son meilleur exercice hebdomadaire depuis le début du mois d'août ( 2,41%).

Des indicateurs décevants en France, le 10 ans en hausse

La séance a été marquée par plusieurs statistiques d'importance, notamment pour la France où elles ont été dans l'ensemble décevantes, ce qui a été un frein pour le marché. Dans l'Hexagone, la consommation des ménages a reculé de 0,5% en septembre, alors qu'une légère hausse était espérée. En parallèle, selon des données préliminaires, le PIB du troisième trimestre a reculé de 0,1%, loin des attentes qui étaient des 0,3%. Enfin, la hausse des prix a accéléré en octobre selon une première estimation à 3,4% en rythme annuel, contre 3,1% un mois plus tôt.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat français à 10 ans est reparti à la hausse après ces nouvelles peu encourageantes et s'est même rapproché dangereusement des 5% en cours de séance avec un plus haut à 4,99%.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago s'est contracté plus que prévu en passant de 58,8 à 55,3 points en octobre, là où les analystes tablaient sur une baisse moins marquée à 56,1 points.

Sur le marché des devises, au moment de la clôture européenne, l'euro était en baisse face au billet vert (-0,12%) et se négociait contre 1,1168 dollar.

Au niveau de la géopolitique, les Houthis poursuivent leurs attaques sur l'Arabie saoudite, tandis que dans le même temps, les forces armées iraniennes ont affirmé que quatre nouveaux pétroliers étaient en feu après avoir percuté des mines dans le détroit d'Ormuz.

La conséquence se ressent directement sur les prix de l'or noir. A 17h30, le WTI à New York s'affichait en hausse de 1,18%, à 104,06 dollars, et le Brent de la mer du Nord à Londres avançait de 1,90%, à 113,62 dollars.

Des publications d'entreprises et un TotalEnergies record

Au sein du CAC 40, la meilleure performance est revenue à Sanofi qui a bondi de 4,71%, porté par la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions et le nouveau relèvement de certains objectifs financiers annuels.

La hausse des cours du pétrole a continué de soutenir le titre TotalEnergies qui a progressé de 0,98% et a enchaîné une troisième hausse consécutive. L'action a même signé un plus haut historique en cours de séance à 85,94 euros.

En dehors de l'indice, Imerys a été particulièrement entouré et a flambé de 13,84%. Le producteur de minéraux industriels a dévoilé des comptes trimestriels en hausse et a relevé ses perspectives annuelles.

De son côté, Scor s'est apprécié de 4,66%. Le réassureur a publié un bénéfice net de 206 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse de 4,8% sur un an, mais au-dessus des attentes des analystes.

Ailleurs en Europe, UMG (Universal Music Group) a également fait mieux que prévu au troisième trimestre avec des revenus d'abonnement en hausse de 9,5% à taux de change constants, au-dessus des 8,2% attendus par les analystes. Son titre a flambé de 7,89%.

De son côté, Bayer s'est adjugé 5,13% après avoir remporté devant un jury du Missouri le premier procès lié au Roundup depuis la décision de la Cour suprême des Etats-Unis en juin dernier, rejetant les accusations de trois plaignantes.

Puma s'est distingué avec un gain de 5,45%. L'équipementier sportif allemand a pourtant publié des résultats du troisième trimestre mitigés. Le chiffre d'affaires a reculé de 5%, et la perte d'exploitation s'est élevée à 11,4 millions d'euros, notamment en raison d'une demande plus faible en Amérique du Nord.

A Milan, Amplifon a chuté de 14,50%. Le numéro un mondial des solutions auditives a déçu avec une croissance organique de 3,6% au troisième trimestre, malgré un bénéfice net ajusté sur neuf mois en hausse de 17%.