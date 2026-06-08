 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fin de partie pour le FCAS de Dassault Aviation et Airbus ?
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 17:16

Selon AlphaValue, le chancelier Merz serait prêt à mettre un terme au programme franco-allemand d'avions de combat.

"Le paradoxe demeure : le FCAS dispose du meilleur concepteur d'avions de combat d'Europe, mais souffre d'un manque de coordination, tandis que le GCAP bénéficie d'une coordination, mais se voit privé de Dassault", commente Saïma Hissain, en charge du dossier pour AlphaValue.

D'après la spécialiste, le débat ne porte donc plus sur l'appareil lui-même, mais sur l'entité qui pilotera en définitive la future architecture de combat aérien européenne. "Fait intéressant, le maintien des piliers 'drones' et 'cloud combat' laisse penser que les éléments les plus précieux du FCAS ne sont peut-être pas les avions de combat", note-t-elle.

En fin de journée à Paris, le titre Dassault Aviation progresse de 0,8%.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
298,4000 EUR Euronext Paris +0,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 199,29 -0,23%
Pétrole Brent
94,34 -1,07%
2CRSI
54,4 +9,37%
SOITEC
156,45 +6,68%
HAFFNER ENERGY
0,267 +18,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank