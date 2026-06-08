Fin de partie pour le FCAS de Dassault Aviation et Airbus ?

Selon AlphaValue, le chancelier Merz serait prêt à mettre un terme au programme franco-allemand d'avions de combat.

"Le paradoxe demeure : le FCAS dispose du meilleur concepteur d'avions de combat d'Europe, mais souffre d'un manque de coordination, tandis que le GCAP bénéficie d'une coordination, mais se voit privé de Dassault", commente Saïma Hissain, en charge du dossier pour AlphaValue.

D'après la spécialiste, le débat ne porte donc plus sur l'appareil lui-même, mais sur l'entité qui pilotera en définitive la future architecture de combat aérien européenne. "Fait intéressant, le maintien des piliers 'drones' et 'cloud combat' laisse penser que les éléments les plus précieux du FCAS ne sont peut-être pas les avions de combat", note-t-elle.

En fin de journée à Paris, le titre Dassault Aviation progresse de 0,8%.