Figeac Aéro se renforce dans les traitements thermiques

Le groupe a finalisé l'acquisition de Bodycote Sud-Ouest, spécialiste des traitements thermiques pour l'aéronautique, auprès du groupe britannique Bodycote..

Implantée à Cambes, dans le Lot, la société intervient notamment sur le programme Airbus A350. Cette opération permet à l'équipementier aéronautique de renforcer ses capacités dans les procédés spéciaux et d'internaliser davantage d'activités à forte valeur ajoutée, conformément à sa nouvelle feuille de route stratégique.

Rebaptisé Figeac Aéro Cambes, le site devient la 15e unité de production du groupe, qui entend en faire un pôle d'excellence pour accompagner la montée en cadence de l'industrie aéronautique. Son chiffre d'affaires pro forma devrait avoisiner 5 MEUR à l'horizon mars 2028.