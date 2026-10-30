Fidelity International : Fabien Collado nommé gérant obligataire Investment Grade

(Zonebourse.com) - La société de gestion Fidelity International annonce la nomination de Fabien Collado au poste de gérant de portefeuille au sein de son équipe dédiée aux obligations Investment Grade.

Il rejoint Fidelity International après cinq années passées chez Insight Investment, où il gérait des portefeuilles d'obligations d'entreprises libellées en euros, des stratégies d'investissement à impact et des mandats alignés sur des objectifs d'émissions nettes-zéro.

Auparavant, Fabien Collado a passé près de 12 ans chez Axa Investment Managers, où il a occupé divers postes allant de l'ingénierie de portefeuille à la gestion active de portefeuilles axés sur les stratégies de crédit en euros, en passant par la gestion de stratégies mondiales de type buy-and-maintain axées sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

A compter du 1er janvier 2027, il assumera la responsabilité de la gestion des fonds Fidelity Funds - Euro Corporate Bond, Fidelity Funds - Euro Short Term Bond et Fidelity Funds - Euro Bond, en étroite collaboration avec Ario Emami Nejad et avec le soutien de Rick Patel.

Il apportera également son soutien à l'équipe dans le cadre des stratégies de crédit américaines, mondiales et thématiques de Fidelity.

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