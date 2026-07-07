FICHE D'INFORMATION-Les fabricants de médicaments amaigrissants se bousculent pour conquérir ce marché lucratif alors que la concurrence s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la date; ajout de Viking Therapeutics et Kailera Therapeutics)

Le marché des médicaments amaigrissants est en plein essor, les entreprises de biotechnologie se livrant à une course effrénée pour conquérir une part de ce secteur en forte croissance, dominé par Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

Les analystes s'attendent à ce que le secteur des médicaments amaigrissants génère environ 100 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de chiffre d'affaires annuel au cours de la prochaine décennie.

L’autorité britannique de régulation de la santé a approuvé en juin une version sous forme de comprimés du Wegovy, le médicament phare de Novo contre l’obésité, renforçant ainsi l’avance du laboratoire danois, premier à commercialiser ce produit, sur Lilly.

Lilly a obtenu l’autorisation de mise sur le marché américain pour son comprimé amaigrissant, l’orforglipron, en avril, soit plus de trois mois après que Novo eut obtenu l’autorisation pour le comprimé Wegovy, alors que ce marché de plusieurs milliards de dollars s’oriente vers les traitements par voie orale.

Voici une liste des médicaments amaigrissants en cours de développement chez Novo, Lilly et d’autres entreprises à la recherche du prochain traitement phare:

NOVO NORDISK

L’Agence européenne des médicaments a recommandé en mai l’autorisation de la pilule Wegovy, ouvrant ainsi la voie à son entrée en tant que premier produit sur les marchés européens.

La société développe également plusieurs médicaments expérimentaux destinés à la perte de poids – une injection de nouvelle génération appelée amycretin, et le CagriSema, présenté comme un successeur puissant du Wegovy.

L’amycrétine, qui cible les hormones GLP-1 et l’amyline, a montré une perte de poids statistiquement significative pouvant atteindre 14,5 % à 36 semaines chez des patients atteints de diabète de type 2 dans le cadre d’une étude de phase intermédiaire.

Le CagriSema a produit des résultats inférieurs aux attentes lors de deux essais distincts de phase avancée. Ce médicament a permis à des patients en surpoids de perdre 22,7 % de leur poids dans l’un des essais, un résultat inférieur aux prévisions de Novo, qui tablaient sur 25 %.

Novo a déposé en décembre une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le CagriSema.

Novo a également conclu des accords de licence pour des médicaments se trouvant à des stades plus précoces de développement, notamment un accord d’une valeur pouvant atteindre 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars avec la société chinoise United Laboratories concernant son candidat-médicament amaigrissant « triple-G », qui cible trois hormones.

PFIZER

Grâce à un rachat effectué l’année dernière, Pfizer PFE.N a obtenu l’accès aux médicaments anti-obésité de Metsera, tels que le MET-097i, un traitement à base de GLP-1 conçu pour une injection mensuelle, contrairement aux traitements hebdomadaires proposés par Lilly et Novo.

Ce médicament, désormais désigné sous le nom de PF-3944, a entraîné une perte de poids pouvant atteindre 12,3 % chez les patients non diabétiques, sans plateau observé à la 28e semaine, lorsqu’il est administré par injection mensuelle, a déclaré Pfizer en février .

Pfizer a ajouté qu’elle visait 2028 pour obtenir sa première autorisation de mise sur le marché dans le secteur en pleine croissance des médicaments amaigrissants.

L’injection mensuelle de Pfizer contre l’obésité a présenté un profil d’effets indésirables similaire à celui de l’injection hebdomadaire Wegovy de son concurrent Novo Nordisk , selon des données présentées lors d’un congrès médical en juin.

Dans le cadre de cette étude, le composé, appelé berobenatide, a présenté un taux moyen de nausées d’environ 38 % et un taux moyen de vomissements d’environ 23,3 %.

Le laboratoire pharmaceutique prévoit de mener plus de 20 essais cliniques portant sur des traitements contre l’obésité cette année.

ELI LILLY

L’orforglipron de Lilly, commercialisé sous le nom de Foundayo, est devenu le deuxième comprimé oral destiné à la perte de poids à obtenir l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis.

L'orforglipron a permis de maintenir la perte de poids chez les patients passant de son injection de GLP-1, Zepbound, ou de celle du Wegovy de son concurrent Novo Nordisk, a déclaré Lilly en décembre.

Le retatrutide, médicament de nouvelle génération de Lilly contre l’obésité, a montré une réduction significative de la glycémie et du poids lors d’un essai clinique de phase avancée en mars.

En mai, Lilly a déclaré que le retatrutide avait aidé les patients à perdre plus de 28 % de leur poids en un an et demi lors d’un essai clé, positionnant le médicament pour une éventuelle demande d’autorisation de mise sur le marché et un possible lancement de ce médicament de nouvelle génération l’année prochaine.

Les données présentées lors d’un congrès médical en juin ont également montré que le retatrutide réduisait la gravité de l’apnée du sommeil tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.

Les investisseurs ont également été encouragés par les résultats obtenus avec la dose la plus faible (4 mg), qui a entraîné une perte de poids d’environ 19 %, comparable à celle obtenue avec la dose la plus élevée de Zepbound, le traitement phare de Lilly contre l’obésité.

L’année dernière, Lilly a annoncé qu’elle faisait passer son médicament expérimental contre l’obésité à base d’amyline, administré une fois par semaine, l’eloralintide, à la phase finale des essais cliniques après qu’il eut permis à des patients de perdre jusqu’à 20,1 % de leur poids lors d’une étude de phase intermédiaire.

La société a également signé l’année dernière un accord d'une valeur pouvant atteindre 1,3 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars avec Superluminal Medicines, visant à découvrir et développer, grâce à l’IA, des médicaments à base de petites molécules destinés au traitement de l’obésité et d’autres maladies cardiométaboliques.

ROCHE

Le médicament expérimental de Roche contre l’obésité,

ROG.S , qui fonctionne de manière similaire au Zepbound de Lilly, a permis une perte de poids allant jusqu’à 22,5 % lors d’un essai de phase intermédiaire en janvier, confortant ainsi les efforts du laboratoire pharmaceutique suisse pour rattraper ses principaux concurrents.

Le médicament expérimental contre l’obésité de Roche, le CT-388 – une injection hebdomadaire –, a été acquis en 2023 lors du rachat, pour 2,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, de la société biotechnologique américaine Carmot Therapeutics.

Son autre médicament expérimental contre l’obésité, développé en collaboration avec la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO , a permis à des patients de perdre jusqu’à 10,7 % de leur poids corporel lors d’une étude de phase intermédiaire menée en mars.

En juin, Roche a déclaré que les patients avaient perdu 22,7 % de leur poids corporel lors d’un essai de phase intermédiaire portant sur son médicament expérimental à double action contre l’obésité, plus d’un quart des participants ayant reçu la dose la plus élevée ayant atteint une perte de poids d’au moins 30 %.

AMGEN

Amgen AMGN.O mène actuellement six essais de phase avancée sur le médicament expérimental MariTide, portant sur l’obésité et des pathologies associées telles que les maladies cardiaques et l’apnée du sommeil. La société prévoit de lancer cette année la phase avancée des essais de ce médicament chez des patients diabétiques.

En janvier, une étude de prolongation a révélé que le MariTide aidait les patients à maintenir leur perte de poids lorsqu’il était administré à une dose plus faible ou à une fréquence moindre.

En 2024, des données ont montré que le MariTide aidait les patients en surpoids à perdre jusqu’à 20 % de leur poids corporel au cours d’un essai de phase intermédiaire d’une durée d’un an.

MERCK

En 2024, Merck MRK.N a signé un accord de licence d’une valeur pouvant atteindre 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le médicament oral expérimental 3692.HK de la société biotechnologique chinoise Hansoh Pharma, destiné au traitement de l’obésité, devenant ainsi un nouveau concurrent de dernière minute dans la course à la mise sur le marché d’un comprimé amaigrissant destiné à remplacer les injections hebdomadaires.

Ce médicament, le HS-10535, est un candidat agoniste des récepteurs du GLP-1 similaire au Wegovy et au Zepbound.

VIKING THERAPEUTICS

Viking Therapeutics VKTX.O a annoncé en juin avoir entamé un essai clinique de phase précoce du VK3019 pour le traitement des troubles métaboliques et de l’obésité.

En février, la société avait annoncé qu’elle prévoyait de tester son médicament expérimental oral contre l’obésité dans le cadre d’une étude de phase avancée plus tard dans l’année.

La société prévoit de faire passer la forme en comprimés de son médicament expérimental amaigrissant, le VK2735, à la phase avancée des essais cliniques au troisième trimestre de cette année.

L’année dernière, Viking Therapeutics VKTX.O a indiqué que son médicament oral amaigrissant, le VK2735 , avait permis à des patients de perdre 12,2 % de leur poids corporel après 13 semaines dans le cadre d’un essai de phase intermédiaire mené auprès de 280 adultes en surpoids, un résultat inférieur aux prévisions les plus optimistes de Wall Street, qui tablaient sur 15 %.

SCHOLAR ROCK

L’année dernière, la société SRRK.O a déclaré que son médicament expérimental, l’apitegromab , combiné au Zepbound de Lilly, avait permis aux patients de préserver une masse maigre nettement plus importante lors d’un essai de phase intermédiaire.

Dans l’étude de Scholar Rock, les patients ayant reçu une association de tirzépatide – le principe actif du Zepbound – et d’apitégromab de Scholar ont perdu 3,4 livres de masse maigre après 24 semaines, contre 7,6 livres pour ceux traités uniquement par tirzépatide.

ASTRAZENECA

AstraZeneca AZN.L a annoncé en janvier qu’elle allait acquérir une licence pour des médicaments expérimentaux destinés au traitement de l’obésité et des troubles liés au poids auprès de CSPC Pharmaceutical Group 1093.HK et collaborer sur d’autres projets, moyennant un paiement initial de 1,2 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars et jusqu’à 17,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars supplémentaires si certains jalons sont franchis.

Parmi les candidats-médicaments récemment acquis sous licence auprès de CSPC figure le SYH2082, conçu pour une administration mensuelle, ce qui peut aider les patients à suivre leur traitement amaigrissant plus longtemps.

Le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois a également acquis la licence d’un comprimé expérimental amaigrissant auprès de la société chinoise EccoGene.

En juin, la société a indiqué que les patients avaient perdu 10,5 % de leur poids corporel après 26 semaines dans le cadre d’un essai de phase intermédiaire portant sur son médicament expérimental contre l’obésité, l’elecoglipron.

La perte de poids s’est poursuivie progressivement au fil du temps, les adultes obèses ou en surpoids ayant reçu la dose la plus élevée d’elecoglipron ayant atteint une réduction moyenne de 11,8 % de leur poids corporel à la semaine 36 – la durée totale de l’essai – selon les résultats de l’étude.

STRUCTURE THERAPEUTICS

La société GPCR.O a déclaré que son comprimé à prise unique quotidienne, l’aleniglipron, avait aidé les patients à perdre jusqu’à 16,3 % de leur poids, soit 39 livres, à la dose de 180 mg après 44 semaines, par rapport à un placebo, lors d’un essai de phase intermédiaire mené en mars.

Dans une autre étude, les patients recevant une dose plus faible ont enregistré une perte de poids de 16,2 % à 56 semaines.

La société a déclaré que ces résultats justifiaient le passage à la phase de développement avancée, dont le lancement est prévu au second semestre 2026, à la suite d’une réunion avec la FDA au deuxième trimestre.

En juin, la société a déclaré que son médicament expérimental contre l’obésité à base de GLP-1 ne présentait aucun signe de lésion hépatique d’origine médicamenteuse, tandis que les patients continuaient à perdre du poids même à des doses plus faibles.

Structure a précisé que 10,4 % des patients prenant l’aléniglipron, un médicament expérimental à base de petites molécules, avaient interrompu le traitement.

BOEHRINGER INGELHEIM Boehringer Ingelheim a déclaré en juin que son médicament expérimental contre l’obésité réduisait la graisse viscérale et hépatique tout en minimisant la perte de masse maigre dans le cadre d’une étude de phase avancée.

Ce médicament, le survodutide, sous licence de Zealand Pharma, est un produit injectable qui imite les protéines GLP-1 et le glucagon pour créer une sensation de satiété. Les résultats de l’essai annoncés en avril ont montré que les patients avaient perdu en moyenne 16,6 % de leur poids sur 76 semaines.

KAILERA THERAPEUTICS

Kailera Therapeutics a déclaré en juillet que son médicament oral contre l’obésité, le HRS-7535, connu sous le nom de KAI-7535 en dehors de la Grande Chine, avait aidé les patients à perdre en moyenne 10,9 % de leur poids corporel après 44 semaines, contre 2,5 % pour le placebo, et à atteindre une perte de poids moyenne allant jusqu’à 11,1 % à la 50e semaine.

Kailera poursuit également le développement du HRS-7535 dans le cadre d’un essai clinique mondial de phase intermédiaire mené chez des adultes en surpoids ou obèses. Cet essai a débuté en avril et les résultats sont attendus l’année prochaine.

En février, le ribupatide, médicament à prise unique quotidienne de Kailera, a permis aux patients de perdre jusqu’à 12,1 % de leur poids corporel à 26 semaines dans le cadre d’une étude de phase intermédiaire menée en Chine.

Son partenaire Hengrui Pharma testera le ribupatide oral dans le cadre d’un essai de phase avancée sur l’obésité en Chine, tandis que Kailera prévoit de lancer cette année un essai clinique mondial de phase intermédiaire. Une forme injectable du ribupatide fait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une étude mondiale de phase avancée.