FICHE D'INFORMATION-Les attaques ukrainiennes contre des sites énergétiques russes : quels sont les cibles touchées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des dernières attaques aux paragraphes 3 à 25)

Les forces ukrainiennes poursuivent leurs frappes contre les infrastructures énergétiques russes et d'autres sites dans le cadre de ce que Kyiv qualifie d'effort visant à priver la Russie des ressources nécessaires au financement de son militaire.

Voici un résumé de ces attaques — en commençant par les plus récentes — et de leurs conséquences:

NORSI Des drones ukrainiens ont frappé cette semaine NORSI, la quatrième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, détenue par Lukoil LKOH.MM , qui a suspendu le traitement du pétrole brut le 26 août, ont indiqué trois sources du secteur . NORSI, deuxième producteur russe d’essence, peut traiter environ 15 millions de tonnes de pétrole par an.

NOVOSHAKHTINSK La raffinerie de Novoshakhtinsk, située dans la région de Rostov, au sud de la Russie, a été endommagée par un drone ukrainien le 25 août et a suspendu ses activités, a déclaré le gouverneur régional . Elle peut traiter plus de 5 millions de tonnes de pétrole par an.

AFIPSKY La raffinerie d'Afipsky, située dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie, a pris feu à la suite d'une attaque de drone , a déclaré le 25 août le gouverneur régional . Cette raffinerie peut traiter plus de 9 millions de tonnes de pétrole par an.

PERM La raffinerie de Perm, septième plus grande installation de traitement de pétrole de Russie en volume, a cessé ses activités à la suite d’une attaque de drone ukrainien qui a provoqué un incendie et endommagé des unités techniques le 21 août, ont indiqué deux sources industrielles . En 2024, la raffinerie a traité environ 12,6 millions de tonnes de pétrole.

TANECO

TATN.MM La raffinerie de pétrole TANECO, filiale de Tatneft, a été touchée par l'armée ukrainienne le 19 août et le 10 août . TANECO a traité 17 millions de tonnes de pétrole brut en 2024.

OUF Une raffinerie de pétrole russe a été légèrement endommagée par une attaque de drone au Bachkortostan, a déclaré le gouverneur régional le 19 août.

Les forces ukrainiennes ont également frappé la raffinerie le 1er juillet dans la ville d’Oufa, près des montagnes de l’Oural. La raffinerie peut traiter plus de 7 millions de tonnes de pétrole par an.

UST-LUGA Le complexe de traitement de condensats de gaz « NVTK.MM » du producteur de gaz russe Novatek, situé dans le port balte d’Oust-Louga, a été endommagé lors d’une attaque de drone le 14 août, ont indiqué à Reuters trois sources du secteur . Le complexe a traité 3,8 millions de tonnes de condensats de gaz au cours du premier semestre de cette année.

ORSK La raffinerie de pétrole russe de taille moyenne Orsknefteorgsintez a cessé ses activités le 11 août à la suite d’un incendie provoqué par une attaque de drone ukrainien, ont indiqué deux sources du secteur . Les réparations pourraient prendre six mois, a déclaré le gouverneur régional le 13 août. La capacité nominale de la raffinerie est d’environ 6 millions de tonnes de pétrole par an.

ZAPSIBNEFTEKHIM Le complexe pétrochimique russe Sibur Zapsibneftekhim, situé à Tobolsk, dans la région de Tioumen en Sibérie occidentale, a été endommagé lors d’une attaque de drone le 10 août, ont déclaré à Reuters trois sources du secteur . La capacité nominale totale de l'usine, détenue par Sibur Holding, s'élève à 2,5 millions de tonnes de polymères de base par an.

ILSKY Un incendie s'est déclaré à la raffinerie de pétrole d'Ilsky et cinq personnes ont été blessées dans la région méridionale de Krasnodar à la suite d'une attaque de drone ukrainien, ont indiqué les autorités locales le 8 août. L'incendie a ensuite été éteint . La raffinerie d'Ilsky avait également pris feu à la suite d'une attaque de drone, avaient indiqué les autorités locales le 10 juillet . La capacité nominale de la raffinerie est supérieure à 6 millions de tonnes de pétrole par an.

YAROSLAVL La raffinerie russe de Yaroslavl, située à environ 250 km (160 miles) au nord-est de Moscou, a pris feu le 6 août à la suite d'une attaque de drone ukrainien, mais les équipes d'urgence ont par la suite éteint l'incendie, a déclaré le gouverneur régional Mikhaïl Evrayev . Les forces ukrainiennes ont attaqué des installations pétrolières russes à Iaroslavl, le 27 juillet, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky. La raffinerie de Iaroslavl dispose d’une capacité de traitement de 15 millions de tonnes par an.

VOLGOGRAD La raffinerie de Volgograd de la société russe Lukoil < LKOH.MM > a complètement cessé le traitement du pétrole brut depuis le 31 juillet à la suite d’un incendie provoqué par une attaque de drone, ont indiqué à Reuters deux sources du secteur . L'attaque a mis le feu à une installation énergétique et à des entrepôts dans la région de Volgograd, faisant cinq blessés, a déclaré le gouverneur régional Andreï Bocharov , sans donner plus de détails. En 2024, la raffinerie , détenue par Lukoil, a traité 13,5 millions de tonnes de pétrole.

SARATOV Les forces ukrainiennes ont attaqué le 2 août la raffinerie de pétrole de Saratov, située dans le sud-ouest de la Russie et appartenant à Rosneft ROSN.MM , a déclaré l’armée de Kyiv . La raffinerie a cessé ses activités le 2 août à la suite des dégâts causés par l’attaque, ont indiqué deux sources .

En 2024, l'usine avait traité 5,8 millions de tonnes de pétrole.

RYAZAN La raffinerie de Ryazan, l’une des plus grandes du pays, a interrompu le traitement du pétrole brut le 29 juillet à la suite d’une attaque de drone et pourrait rester à l’arrêt pendant deux semaines, ont déclaré à Reuters deux sources du secteur .

La raffinerie a traité 13,1 millions de tonnes de pétrole brut en 2024.

SYZRAN La raffinerie de pétrole russe de Syzran, située sur la Volga dans la région de Samara, a interrompu ses activités après qu’une attaque de drone le 12 juillet a endommagé une unité de traitement primaire , ont indiqué des sources du secteur. Le 21 mai, des drones ukrainiens avaient également frappé cette raffinerie appartenant à Rosneft. La raffinerie avait alors interrompu ses activités après que l’attaque eut endommagé une unité de traitement primaire. Elle avait déjà suspendu ses activités de raffinage à la suite d’attaques survenues le 18 avril.

La raffinerie dispose d’une capacité de traitement de 8,5 millions de tonnes par an.

OMSK Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie d’Omsk le 6 juillet, provoquant un incendie. Les défenses aériennes russes ont détruit la plupart des drones, a déclaré le gouverneur Vitaly Khotsenko. L’ampleur des dégâts subis par la raffinerie n’a pas pu être immédiatement évaluée.

La capacité nominale de la raffinerie d’Omsk est d’environ 22 millions de tonnes de pétrole par an.

MOSCOU Une raffinerie de pétrole de Moscou a interrompu ses activités après une attaque de drones ukrainiens le 16 juin, ont indiqué des sources. Le 18 juin, une autre attaque a endommagé des unités de traitement et provoqué plusieurs incendies.

Située dans le district de Kapotnya, au sud-est de la capitale, cette installation dispose d'une capacité annuelle d’environ 11 millions de tonnes de pétrole.