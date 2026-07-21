FICHE D'INFORMATION-Ce que l'on sait sur les prix et la disponibilité des médicaments amaigrissants, alors que Novo poursuit Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (.)

Novo Nordisk NOVOb.CO a accusé Eli Lilly LLY.N d’affirmer à tort que ses médicaments amaigrissants sont plus efficaces, dans le cadre d’un procès aux États-Unis, ce qui aggrave la rivalité entre les leaders du marché lucratif des médicaments contre l’obésité.

Les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS) ont lancé ce mois-ci un programme pilote qui a ouvert un accès plus large aux médicaments GLP-1 très prisés de Novo et Lilly en tant que traitements amaigrissants, au prix de 50 dollars par mois pour les bénéficiaires éligibles.

Voici les détails du lancement et des tarifs de leurs médicaments amaigrissants actuellement autorisés:

AUTORISATIONS ET DISPONIBILITÉ

Eli Lilly

Foundayo (ou orforglipron): Autorisé aux États-Unis en 2026 en tant que traitement oral à prise unique quotidienne à base de GLP-1 pour la perte de poids. Disponible aux États-Unis à partir du 6 avril via la plateforme LillyDirect, puis dans les pharmacies de détail et auprès des prestataires de télésanté.

Zepbound: Autorisé aux États-Unis en 2023. Ce médicament, dont le nom chimique est le tirzépatide, est également disponible au Canada, en Australie, au Japon, en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.

Novo Nordisk

Comprimé Wegovy (sémaglutide oral): approuvé en décembre 2025 et commercialisé aux États-Unis en janvier 2026 .

Wegovy en injection: autorisé aux États-Unis en 2021, puis commercialisé dans plus de 15 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.

PRIX

Eli Lilly

Foundayo: le prix à la charge du patient commence à 149 $ par mois pour la dose la plus faible via le programme LillyDirect. La plupart des patients devraient payer environ 349 $ par mois, les incitations au renouvellement d’ordonnance pouvant faire baisser les coûts jusqu’à 299 $.

Zepbound: Disponible en six dosages. Le prix catalogue aux États-Unis varie entre 499 $ et 1 086,37 $, mais le montant payé par les patients dépend en grande partie de leur régime d’assurance médicaments. Les personnes bénéficiant d’une assurance médicaments privée peuvent être éligibles à un prix aussi bas que 25 $ pour un approvisionnement d’un ou trois mois de Zepbound.

Les prix de Lilly aux États-Unis pour le Zepbound à la charge du patient commencent à 299 $ par mois pour la dose de 2,5 mg, à 399 $ pour celle de 5 mg et à 449 $ pour celle de 7,5 mg et les doses supérieures, dans le cadre de son programme "Self Pay ⁠Journey Program".

Au Royaume-Uni, le prix catalogue, hors taxes, est de 133 £ pour un approvisionnement de quatre semaines en stylos préremplis de 2,5 mg, de 180 £ pour la dose de 5 mg, de 255 £ pour les doses de 7,5 mg et 10 mg, et de 330 £ pour les doses de 12,5 mg et 15 mg, selon le NICE, l’organisme britannique de surveillance des coûts des médicaments.

Novo Nordisk

Comprimé Wegovy: les patients bénéficiant d’une assurance privée paient 25 $ par mois, tandis que les prix pour les patients payant de leur poche commencent à 149 $ par mois pour les dosages de 1,5 mg et 4 mg jusqu’au 31 août 2026. Passé cette date, le dosage de 4 mg coûtera 199 $ par mois. Les dosages de 9 mg et 25 mg coûtent 299 $ par mois.

Injection de Wegovy: le prix catalogue aux États-Unis est de 1 349,02 $ par boîte. Une assurance privée peut ramener le coût à 25 $ par mois pour le stylo injecteur, tandis que les patients payant de leur poche s’acquittent de 349 $ par mois pour les doses allant de 0,25 mg à 2,4 mg.

Au Royaume-Uni, le prix catalogue est de 175,80 £ par boîte pour la dose de 2,4 mg, de 124,53 £ pour celle de 1,7 mg, et de 73,25 £ pour les doses de 0,25 mg, 0,5 mg et 1,0 mg, hors taxes, selon le NICE. Chaque boîte contient un stylo permettant d’administrer quatre doses.