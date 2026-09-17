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Feu vert de la FDA pour le Kerendia de Bayer
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 08:57
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Le groupe dédié aux produits agrochimiques et pharmaceutiques a obtenu l'approbation des autorités sanitaires américaines (FDA) pour son médicament Kerendia, destiné aux adultes atteints de maladie rénale chronique associée au diabète de type 1.

La société allemande a précisé qu'il s'agissait du premier traitement autorisé par la FDA dans cette indication depuis plus de 30 ans.

La décision de la Food & Drug Administration s'appuie sur une étude pivot de phase III qui a révélé une réduction de 25% du rapport albumine/créatinine urinaire à six mois par rapport au placebo, chez les personnes traitées par le Kerendia.

Ce nouveau débouché stratégique permet au laboratoire allemand de répondre à un besoin médical non satisfait majeur, la prise en charge de ces patients n'ayant pas connu d'avancée thérapeutique majeure depuis trois décennies.

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