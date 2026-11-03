Ferrari relève ses objectifs après un bon troisième trimestre

(Zonebourse.com) - Le constructeur de voitures de luxe Ferrari a fait état d'une solide croissance financière au troisième trimestre, tirée par le succès de ses personnalisations et les livraisons de sa Supercar F80 ainsi que de la gamme 296 Speciale.

Sur la période, le chiffre d'affaires net de Ferrari s'est établi à 1,896 milliard d'euros, en progression de 7% sur un an, ou de 10% à taux de change constants.

De son côté, la rentabilité a nettement accéléré avec un Ebitda de 753 millions d'euros, en hausse de 12%, ou 20% à devises équivalentes, portant la marge d'Ebitda à 39,7%. Le résultat d'exploitation s'est apprécié de 12% ( 23% à changes constants), pour atteindre 563 millions d'euros. Enfin, le résultat net s'est élevé à 431 millions d'euros.

Fort de cette performance et d'un carnet de commandes qui s'étend désormais jusqu'en 2028, le directeur général Benedetto Vigna a annoncé un nouveau relèvement des prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Le dirigeant a également précisé que le groupe prévoyait encore deux lancements supplémentaires d'ici la fin de l'année.

Le chiffre d'affaires net est désormais attendu à environ 7,65 milliards d'euros, contre 7,60 précédemment. La marge d'Ebitda ajusté devrait être de 39,2%, contre 39% auparavant, la marge d'Ebit ajusté est attendue à 29,8% (29,5% lors d'une précédente estimation). Enfin, le bénéfice par action dilué et ajusté devrait s'élever à au moins 9,85 euros, contre une prévision initiale à au moins 9,68 euros.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, l'Ebit du troisième trimestre ressort en ligne avec les attentes. Pour les analystes, le relèvement des objectifs étaient déjà probablement intégré par les investisseurs.

Lors de la conférence téléphonique prévue cet après-midi, le marché cherchera sans doute à sonder dans quelle mesure les livraisons serviront de levier de compensation au quatrième trimestre, et dans quelle mesure le groupe estime nécessaire de cadrer les attentes sur le front du mix-prix pour 2027, explique Jefferies.

En attendant, la recommandation reste à acheter, avec une cible de cours de 460 dollars, soit un potentiel de hausse de 14%.

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