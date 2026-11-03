 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ferrari relève ses objectifs après un bon troisième trimestre
information fournie par AOF 03/11/2026 à 14:21

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Le constructeur de voitures de luxe Ferrari a fait état d'une solide croissance financière au troisième trimestre, tirée par le succès de ses personnalisations et les livraisons de sa Supercar F80 ainsi que de la gamme 296 Speciale.

Sur la période, le chiffre d'affaires net de Ferrari s'est établi à 1,896 milliard d'euros, en progression de 7% sur un an, ou de 10% à taux de change constants.

De son côté, la rentabilité a nettement accéléré avec un Ebitda de 753 millions d'euros, en hausse de 12%, ou 20% à devises équivalentes, portant la marge d'Ebitda à 39,7%. Le résultat d'exploitation s'est apprécié de 12% ( 23% à changes constants), pour atteindre 563 millions d'euros. Enfin, le résultat net s'est élevé à 431 millions d'euros.

Fort de cette performance et d'un carnet de commandes qui s'étend désormais jusqu'en 2028, le directeur général Benedetto Vigna a annoncé un nouveau relèvement des prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Le dirigeant a également précisé que le groupe prévoyait encore deux lancements supplémentaires d'ici la fin de l'année.

Le chiffre d'affaires net est désormais attendu à environ 7,65 milliards d'euros, contre 7,60 précédemment. La marge d'Ebitda ajusté devrait être de 39,2%, contre 39% auparavant, la marge d'Ebit ajusté est attendue à 29,8% (29,5% lors d'une précédente estimation). Enfin, le bénéfice par action dilué et ajusté devrait s'élever à au moins 9,85 euros, contre une prévision initiale à au moins 9,68 euros.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, l'Ebit du troisième trimestre ressort en ligne avec les attentes. Pour les analystes, le relèvement des objectifs étaient déjà probablement intégré par les investisseurs.

Lors de la conférence téléphonique prévue cet après-midi, le marché cherchera sans doute à sonder dans quelle mesure les livraisons serviront de levier de compensation au quatrième trimestre, et dans quelle mesure le groupe estime nécessaire de cadrer les attentes sur le front du mix-prix pour 2027, explique Jefferies.

En attendant, la recommandation reste à acheter, avec une cible de cours de 460 dollars, soit un potentiel de hausse de 14%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

FERRARI
375,250 EUR MIL +4,54%
FERRARI
372,100 EUR Tradegate +3,33%
FERRARI
375,100 EUR XETRA +4,60%
FERRARI
374,775 EUR LSE Intl +4,39%
FERRARI
403,040 USD NYSE 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 14:21:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
15,87 +16,95%
CAC 40
8 055,35 +0,10%
ALSTOM
11,145 -4,62%
Pétrole Brent
101,72 -2,49%
HAFFNER ENERGY
0,651 +7,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank