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Les Bourses européennes terminent dans le rouge
information fournie par AFP 03/11/2026 à 17:46

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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mardi, dans une séance marquée par l'attentisme des investisseurs avant les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,34 %, Francfort a perdu 0,45 % et Milan 0,01 %. Londres a cédé 1,14 %, pénalisée par la baisse des prix du brut.

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