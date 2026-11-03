Les Bourses européennes terminent dans le rouge

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mardi, dans une séance marquée par l'attentisme des investisseurs avant les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,34 %, Francfort a perdu 0,45 % et Milan 0,01 %. Londres a cédé 1,14 %, pénalisée par la baisse des prix du brut.