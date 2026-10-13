Fermi rebondit après l'annonce d'un accord de soutien avec AMD et d'un partenariat

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13 octobre - ** L'action de la société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres de données Fermi

FRMI.O a bondi de 20% mardi, à 3,90 dollars, rebondissant après avoir atteint un plus bas historique lors de la séance précédente, suite à la signature d'un accord de soutien financier avec Advanced Micro Devices AMD.O pour le développement de son projet "Matador", une infrastructure dédiée à l'énergie et à l'IA au Texas

** FRMI a annoncé mardi matin qu’elle s’associait au fabricant de puces pour soutenir la première phase du projet, d’une capacité électrique brute de 222 MW. FRMI a déclaré que "cet accord constitue une étape clé vers l’obtention du financement du projet"

** Les deux entreprises ont également signé un accord définissant un cadre pour une future extension pouvant atteindre 650 MW de puissance brute

** Le 10 août, FRMI a déclaré s’attendre à générer environ 6,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires total sous contrat au cours de la durée initiale de 15 ans de son contrat de location de première phase conclu avec le fournisseur de cloud d’IA TensorWave

** Malgré cette annonce, l’action FRMI a perdu environ 51% depuis le début de l’année. La société est entrée en bourse en septembre 2025 lors d’une introduction en bourse à un prix de 21 dollars

** Sur 10 analystes, 8 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 2 recommandent de "conserver"; le cours cible médian de 13,50 dollars reste inchangé par rapport au mois dernier, mais est en baisse par rapport aux 17,50 dollars enregistrés le 13 juillet, selon les données de LSEG