FERMENTALG : Résultats semestriels 2026 : Discipline financière stricte et renforcement de la trésorerie pour aborder dans les meilleures conditions le prochain cycle de croissance

Croissance des ventes de DHA sur les segments à forte valeur ajoutée et mise en production de la nouvelle gamme EPA/DHA ΩRIGINS™ ;

1 ères commandes du colorant bleu naturel Galdieria Blue et livraisons en volumes anticipées d'ici à la fin de l'année ;

commandes du colorant bleu naturel Galdieria Blue et livraisons en volumes anticipées d'ici à la fin de l'année ; Chiffre d'affaires et résultats semestriels relativement stables durant cette phase stratégique de préparation d'un nouveau cycle ;

Renforcement des fonds propres et de la trésorerie disponible afin de piloter sereinement la prochaine phase d'accélération commerciale ;

Accélération de la croissance anticipée à compter du 4 ème trimestre 2026.

Libourne, le 6 octobre 2026 – Fermentalg, créateur de Biosolutions naturelles et durables issues des micro-organismes au service de la nutrition et de la santé, présente ses résultats semestriels 2026 après arrêté des comptes par le Conseil d'administration réuni sous la présidence de Philippe Lavielle [1] .

Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : L'apparente stabilité de nos résultats au premier semestre 2026 ne reflète pas l'ampleur du travail accompli pour préparer Fermentalg à un nouveau cycle de croissance.

Au cours des derniers mois, nous avons franchi des étapes industrielles déterminantes afin de sécuriser la montée en capacité de nos Biosolutions et de pouvoir répondre à une demande croissante pour des ingrédients naturels, innovants et durables. Ces avancées nous permettent aujourd'hui d'aborder une nouvelle phase de notre développement, avec deux plateformes différenciantes : une source européenne d'EPA/DHA issue de micro-organismes et un colorant bleu naturel offrant une alternative aux solutions existantes sur le marché.

Notre priorité est désormais de transformer ces avancées industrielles et technologiques en résultat commercial. Nous sommes confiants dans le potentiel de ces plateformes et impatients d'en révéler progressivement toute la valeur.

D'ici-là, le renforcement de notre structure financière et notre discipline budgétaire nous offrent les moyens de travailler sereinement. »

Des Biosolutions plus que jamais en phase avec les évolutions de nos marchés

Depuis le début de l'exercice, Fermentalg s'est attaché à préparer dans les meilleures conditions son prochain cycle de croissance commerciale. Pour cela, la Société a travaillé sur l'optimisation de ses procédés de production à l'échelle industrielle de ses nouvelles Biosolutions avec son partenaire Huvepharma.

Dans le domaine des lipides fonctionnels, une attention particulière a été portée à la mise en production de la nouvelle gamme ΩRIGINS™ d'huile algale riche en EPA/DHA. Au-delà de proposer une alternative durable aux huiles de poisson, grâce à une composition et des apports nutritionnels équivalents, l'enjeu est de créer une nouvelle référence dans le domaine constituée d'un ratio EPA / DHA optimisé et sans équivalent.

Parallèlement, après l'obtention de l'homologation par la Food and Drugs Administration ( FDA ) américaine et l'avis favorable de l' European Food and Safety Agency (EFSA ) européenne, Fermentalg a reçu les premières commandes en volumes (plusieurs tonnes d'ingrédients) de son colorant bleu naturel Galdieria Blue TM à livrer et reconnaitre en chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'année. Dans ce contexte, Fermentalg et son partenaire industriel Huvepharma finalisent actuellement l'organisation de la montée en cadence de la production.

Stabilité des résultats grâce à la diversification des débouchés commerciaux et la discipline financière

(en K€) S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 7 605 7 416 Résultat opérationnel avant paiement en actions

et éléments non courants -4 308 -4 270 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -4 449 -4 395 Coût de l'endettement financier net -33 -8 Autres produits et charges financiers 157 204 Résultat net, part du Groupe -4 326 -4 199

Dans ce contexte, comme annoncé le 16 juillet dernier, Fermentalg a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 7,4 M€, proche du niveau comptabilisé au 1 er semestre 2025 (7,6 M€). Cette performance commerciale solide dans une phase de transition est liée à une croissance de près de 20% des ventes de la gamme de lipides ΩRIGINS TM sur les segments à plus forte valeur ajoutée (compléments alimentaires et nutrition infantile) compensant un repli stratégique des ventes opportunistes dédiées à l'aquaculture.

Cette évolution du mix produits a eu un impact favorable sur la marge brute qui ressort à 23% au 1 er semestre 2026 contre 16% au 1 er semestre 2025 (+7 points). La Société témoigne ainsi de sa capacité à optimiser en continu ses procédés de production et à valoriser la performance de ses Biosolutions.

Dans le même temps, la poursuite d'une stricte discipline budgétaire a permis de diminuer de 6% les charges opérationnelle hors R&D.

L'augmentation de la marge brute associée à cette discipline budgétaire ont permis de compenser la hausse de 27% des frais de recherche et développement comptabilisés, liée à l'amortissement des dépenses capitalisées du programme Galdieria Blue depuis l'automne 2025. A noter que les dépenses totales de R&D sont en baisse de 12%, traduisant la maturité atteinte par les programmes engagés.

Le résultat opérationnel est ainsi quasi stable, à -4,3 M€, tout comme le résultat net, part du Groupe, qui s'élève à -4,2 M€.

Les moyens financiers pour atteindre l‘autonomie financière

(en K€) 31/12/2025 30/06/2026 Capitaux propres 25 179 31 906 Dettes financières non courantes 3 702 3 622 Dettes financières courantes 1 320 310 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 620 10 785

Le 1 er semestre 2026 a également été marqué par le succès d'une augmentation de capital d'un montant net de 10,4 M€ qui a permis de renforcer significativement la structure financière de la Société et de lui donner les moyens de se projeter sereinement dans son prochain cycle de déploiement commercial.

Ainsi, à fin juin 2026, Fermentalg dispose de 31,9 M€ de fonds propres et d'une trésorerie brute de 10,8 M€ pour 3,9 M€ de dettes financières (dont 3,6 M€ à plus d'un an) composées essentiellement d'avances remboursables pour soutenir la politique d'innovation.

A noter que la situation a été à nouveau renforcée en juillet 2026 grâce au prêt de 1,9 M€ accordé à la Société par HuvePharma selon les termes annoncés en début d'année [2] .

Ainsi, Fermentalg estime disposer des moyens financiers nécessaires pour atteindre l'autonomie financière.

Perspectives prometteuses et forte croissance attendue à partir du 4 ème trimestre

La perspective des prochains lancements commerciaux à grande échelle de Biosolutions de rupture conforte Fermentalg dans son potentiel commercial à moyen terme et sa capacité à générer une croissance soutenue dès 2026.

Fermentalg confirme donc son ambition d'accélérer sa croissance au 4 ème trimestre et sur l'ensemble de l'année par rapport au volume d'affaires de 2025 (13,4 M€). L'objectif est désormais de tendre vers un chiffre d'affaires de 5 M€ au 4 ème trimestre (soit 20 M€ en rythme annuel [3] ).

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026,

le 3 novembre 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Relations avec les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr

Annexes

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 30/06/2026 30/06/2025 Chiffre d'affaires 7 416 7 605 Autres produits liés à l'activité 702 805 Coût des produits vendus -5 688 -6 351 Frais de recherche et développement -2 712 -2 110 Charges opérationnelles hors R&D -3 988 -4 257 Autres produits et charges opérationnels courants 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 270 -4 308 Charges de personnel liées aux paiements en actions -126 -9 Autres produits et charges opérationnels non courants 0 -133 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -4 395 -4 449 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 35 293 Coût de l'endettement financier brut -43 -326 Coût de l'endettement financier net -8 -33 Autres produits et charges financiers 204 157 Charge nette d'impôt 0 0 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées 0 0 Résultat net -4 199 -4 326 Parts minoritaires 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -4 199 -4 326 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 0 0 RESULTAT NET GLOBAL -4 199 -4 326 Parts minoritaires 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -4 199 -4 326 Résultat net par action (en €) -0,04 -0,04 Résultat net dilué par action (en €) -0,04 -0,04

BILAN

(en milliers d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 ACTIFS Actifs incorporels 13 610 14 181 Actifs corporels 8 045 8 520 Participation dans les entreprises associées 0 0 Actifs financiers et autres actifs non courants 407 413 Impôts différés actifs 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 22 062 23 114 Stocks 1 561 762 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 5 297 3 347 Autres créances 3 603 2 613 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 785 6 622 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 21 246 13 344 TOTAL ACTIFS 43 309 36 458 PASSIFS Capital 4 798 3 849 Primes 26 162 26 004 Réserves et RAN 5 145 4 672 Résultat net global -4 199 -9 346 Capitaux propres part du groupe 31 906 25 179 Intérêts minoritaires 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 31 906 25 179 Dettes financières non courantes 3 622 3 702 Engagements de fin de carrière 353 311 Autres passifs non courants 390 448 Impôts différés passifs 0 0 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 4 365 4 462 Dettes financières courantes 310 1 320 Provisions pour risques courants 0 0 Dettes fournisseurs 5 137 3 775 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 Autres passifs courants 1 591 1 722 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 7 038 6 817 TOTAL PASSIFS 43 309 36 458

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 30/06/2026 30/06/2025 Résultat net part du groupe -4 199 -4 326 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 641 1 377 Charges calculées sur paiements en actions 126 9 Quote-part sociétés mises en équivalence 0 0 Plus ou moins-values de cessions 0 0 Quote-part subventions en résultats -58 -58 Variation de juste valeur des OCA 0 -33 Capacité d'autofinancement -2 491 -3 031 Coût de l'endettement financier brut 43 326 Charges d'impôts 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier et avant impôt -2 448 -2 705 Variation de stocks -799 434 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) -2 092 -2 980 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés 1 382 1 490 Variation des autres actifs et passifs courants (a) -1 065 -1 568 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -2 574 -2 624 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -5 022 -5 329 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -389 -423 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 73 143 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -234 -237 Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ) 393 0 Variation des dettes sur immobilisations 28 -91 Variation des autres actifs et passifs non courants 0 -346 Cessions d'actifs corporels et incorporels 0 0 Cessions d'actifs financiers 6 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -124 -954 Augmentation de capital liée à la société mère 10 412 -11 Acquisitions et cessions d'actions propres -3 10 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 0 0 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -1 099 -1 447 Variation de comptes courants 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -2 -5 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 9 307 -1 454 Variation de trésorerie 4 161 -7 737 Trésorerie d'ouverture 6 622 20 579 Trésorerie de clôture 10 783 12 843 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): -522 -710

[1] Les procédures de revue limitée ont été effectuées. Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public ce jour et peut être consulté sur le site Internet de la Société.

[2] Taux annuel de 5% et maturité de 24 mois

[3] L'objectif initial était d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 M€ en 2026