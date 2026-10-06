FERMENTALG : Résultats semestriels 2026 : Discipline financière stricte et renforcement de la trésorerie pour aborder dans les meilleures conditions le prochain cycle de croissance

- Croissance des ventes de DHA sur les segments à forte valeur ajoutée et mise en production de la nouvelle gamme EPA/DHA ΩRIGINS™ ;
- 1 ères commandes du colorant bleu naturel Galdieria Blue et livraisons en volumes anticipées d'ici à la fin de l'année ;
- Chiffre d'affaires et résultats semestriels relativement stables durant cette phase stratégique de préparation d'un nouveau cycle ;
- Renforcement des fonds propres et de la trésorerie disponible afin de piloter sereinement la prochaine phase d'accélération commerciale ;
- Accélération de la croissance anticipée à compter du 4 ème trimestre 2026.
Libourne, le 6 octobre 2026 – Fermentalg, créateur de Biosolutions naturelles et durables issues des micro-organismes au service de la nutrition et de la santé, présente ses résultats semestriels 2026 après arrêté des comptes par le Conseil d'administration réuni sous la présidence de Philippe Lavielle [1] .
Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : L'apparente stabilité de nos résultats au premier semestre 2026 ne reflète pas l'ampleur du travail accompli pour préparer Fermentalg à un nouveau cycle de croissance.
Au cours des derniers mois, nous avons franchi des étapes industrielles déterminantes afin de sécuriser la montée en capacité de nos Biosolutions et de pouvoir répondre à une demande croissante pour des ingrédients naturels, innovants et durables. Ces avancées nous permettent aujourd'hui d'aborder une nouvelle phase de notre développement, avec deux plateformes différenciantes : une source européenne d'EPA/DHA issue de micro-organismes et un colorant bleu naturel offrant une alternative aux solutions existantes sur le marché.
Notre priorité est désormais de transformer ces avancées industrielles et technologiques en résultat commercial. Nous sommes confiants dans le potentiel de ces plateformes et impatients d'en révéler progressivement toute la valeur.
D'ici-là, le renforcement de notre structure financière et notre discipline budgétaire nous offrent les moyens de travailler sereinement. »
Des Biosolutions plus que jamais en phase avec les évolutions de nos marchés
Depuis le début de l'exercice, Fermentalg s'est attaché à préparer dans les meilleures conditions son prochain cycle de croissance commerciale. Pour cela, la Société a travaillé sur l'optimisation de ses procédés de production à l'échelle industrielle de ses nouvelles Biosolutions avec son partenaire Huvepharma.
Dans le domaine des lipides fonctionnels, une attention particulière a été portée à la mise en production de la nouvelle gamme ΩRIGINS™ d'huile algale riche en EPA/DHA. Au-delà de proposer une alternative durable aux huiles de poisson, grâce à une composition et des apports nutritionnels équivalents, l'enjeu est de créer une nouvelle référence dans le domaine constituée d'un ratio EPA / DHA optimisé et sans équivalent.
Parallèlement, après l'obtention de l'homologation par la Food and Drugs Administration ( FDA ) américaine et l'avis favorable de l' European Food and Safety Agency (EFSA ) européenne, Fermentalg a reçu les premières commandes en volumes (plusieurs tonnes d'ingrédients) de son colorant bleu naturel Galdieria Blue TM à livrer et reconnaitre en chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'année. Dans ce contexte, Fermentalg et son partenaire industriel Huvepharma finalisent actuellement l'organisation de la montée en cadence de la production.
Stabilité des résultats grâce à la diversification des débouchés commerciaux et la discipline financière
|(en K€)
|S1 2025
|S1 2026
|Chiffre d'affaires
|7 605
|7 416
|
Résultat opérationnel avant paiement en actions
et éléments non courants
|-4 308
|-4 270
|Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants
|-4 449
|-4 395
|Coût de l'endettement financier net
|-33
|-8
|Autres produits et charges financiers
|157
|204
|Résultat net, part du Groupe
|-4 326
|-4 199
Dans ce contexte, comme annoncé le 16 juillet dernier, Fermentalg a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 7,4 M€, proche du niveau comptabilisé au 1 er semestre 2025 (7,6 M€). Cette performance commerciale solide dans une phase de transition est liée à une croissance de près de 20% des ventes de la gamme de lipides ΩRIGINS TM sur les segments à plus forte valeur ajoutée (compléments alimentaires et nutrition infantile) compensant un repli stratégique des ventes opportunistes dédiées à l'aquaculture.
Cette évolution du mix produits a eu un impact favorable sur la marge brute qui ressort à 23% au 1 er semestre 2026 contre 16% au 1 er semestre 2025 (+7 points). La Société témoigne ainsi de sa capacité à optimiser en continu ses procédés de production et à valoriser la performance de ses Biosolutions.
Dans le même temps, la poursuite d'une stricte discipline budgétaire a permis de diminuer de 6% les charges opérationnelle hors R&D.
L'augmentation de la marge brute associée à cette discipline budgétaire ont permis de compenser la hausse de 27% des frais de recherche et développement comptabilisés, liée à l'amortissement des dépenses capitalisées du programme Galdieria Blue depuis l'automne 2025. A noter que les dépenses totales de R&D sont en baisse de 12%, traduisant la maturité atteinte par les programmes engagés.
Le résultat opérationnel est ainsi quasi stable, à -4,3 M€, tout comme le résultat net, part du Groupe, qui s'élève à -4,2 M€.
Les moyens financiers pour atteindre l‘autonomie financière
|(en K€)
|31/12/2025
|30/06/2026
|Capitaux propres
|25 179
|31 906
|Dettes financières non courantes
|3 702
|3 622
|Dettes financières courantes
|1 320
|310
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|6 620
|10 785
Le 1 er semestre 2026 a également été marqué par le succès d'une augmentation de capital d'un montant net de 10,4 M€ qui a permis de renforcer significativement la structure financière de la Société et de lui donner les moyens de se projeter sereinement dans son prochain cycle de déploiement commercial.
Ainsi, à fin juin 2026, Fermentalg dispose de 31,9 M€ de fonds propres et d'une trésorerie brute de 10,8 M€ pour 3,9 M€ de dettes financières (dont 3,6 M€ à plus d'un an) composées essentiellement d'avances remboursables pour soutenir la politique d'innovation.
A noter que la situation a été à nouveau renforcée en juillet 2026 grâce au prêt de 1,9 M€ accordé à la Société par HuvePharma selon les termes annoncés en début d'année [2] .
Ainsi, Fermentalg estime disposer des moyens financiers nécessaires pour atteindre l'autonomie financière.
Perspectives prometteuses et forte croissance attendue à partir du 4 ème trimestre
La perspective des prochains lancements commerciaux à grande échelle de Biosolutions de rupture conforte Fermentalg dans son potentiel commercial à moyen terme et sa capacité à générer une croissance soutenue dès 2026.
Fermentalg confirme donc son ambition d'accélérer sa croissance au 4 ème trimestre et sur l'ensemble de l'année par rapport au volume d'affaires de 2025 (13,4 M€). L'objectif est désormais de tendre vers un chiffre d'affaires de 5 M€ au 4 ème trimestre (soit 20 M€ en rythme annuel [3] ).
Prochaine publication : chiffre d'affaires du 3
ème
trimestre 2026,
le 3 novembre 2026 (après la clôture des marchés)
À propos de Fermentalg
Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.
L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).
Pour plus d'informations : www.fermentalg.com
|Relations avec les journalistes :
|Relations avec les investisseurs :
|
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34
fndiaye@actus.fr
|
ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES LEIB
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78
fermentalg@actus.fr
Annexes
|
ETAT DU RESULTAT GLOBAL
(en milliers d'euros)
|30/06/2026
|30/06/2025
|Chiffre d'affaires
|7 416
|7 605
|Autres produits liés à l'activité
|702
|805
|Coût des produits vendus
|-5 688
|-6 351
|Frais de recherche et développement
|-2 712
|-2 110
|Charges opérationnelles hors R&D
|-3 988
|-4 257
|Autres produits et charges opérationnels courants
|0
|0
|Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants
|-4 270
|-4 308
|Charges de personnel liées aux paiements en actions
|-126
|-9
|Autres produits et charges opérationnels non courants
|0
|-133
|Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants
|-4 395
|-4 449
|Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
|35
|293
|Coût de l'endettement financier brut
|-43
|-326
|Coût de l'endettement financier net
|-8
|-33
|Autres produits et charges financiers
|204
|157
|Charge nette d'impôt
|0
|0
|Quote-part dans le résultat net des entreprises associées
|0
|0
|Résultat net
|-4 199
|-4 326
|Parts minoritaires
|0
|0
|RESULTAT NET PART DU GROUPE
|-4 199
|-4 326
|Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat)
|0
|0
|RESULTAT NET GLOBAL
|-4 199
|-4 326
|Parts minoritaires
|0
|0
|RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE
|-4 199
|-4 326
|Résultat net par action (en €)
|-0,04
|-0,04
|Résultat net dilué par action (en €)
|-0,04
|-0,04
|
BILAN
(en milliers d'euros)
|30/06/2026
|31/12/2025
|ACTIFS
|Actifs incorporels
|13 610
|14 181
|Actifs corporels
|8 045
|8 520
|Participation dans les entreprises associées
|0
|0
|Actifs financiers et autres actifs non courants
|407
|413
|Impôts différés actifs
|0
|0
|TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS
|22 062
|23 114
|Stocks
|1 561
|762
|Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients
|5 297
|3 347
|Autres créances
|3 603
|2 613
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|10 785
|6 622
|TOTAL DES ACTIFS COURANTS
|21 246
|13 344
|TOTAL ACTIFS
|43 309
|36 458
|PASSIFS
|Capital
|4 798
|3 849
|Primes
|26 162
|26 004
|Réserves et RAN
|5 145
|4 672
|Résultat net global
|-4 199
|-9 346
|Capitaux propres part du groupe
|31 906
|25 179
|Intérêts minoritaires
|0
|0
|TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
|31 906
|25 179
|Dettes financières non courantes
|3 622
|3 702
|Engagements de fin de carrière
|353
|311
|Autres passifs non courants
|390
|448
|Impôts différés passifs
|0
|0
|TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
|4 365
|4 462
|Dettes financières courantes
|310
|1 320
|Provisions pour risques courants
|0
|0
|Dettes fournisseurs
|5 137
|3 775
|Dettes d'impôts sur les sociétés
|0
|0
|Autres passifs courants
|1 591
|1 722
|TOTAL DES PASSIFS COURANTS
|7 038
|6 817
|TOTAL PASSIFS
|43 309
|36 458
|
FLUX DE TRESORERIE
(en milliers d'euros)
|30/06/2026
|30/06/2025
|Résultat net part du groupe
|-4 199
|-4 326
|Amortissements et provisions (hors actif circulant)
|1 641
|1 377
|Charges calculées sur paiements en actions
|126
|9
|Quote-part sociétés mises en équivalence
|0
|0
|Plus ou moins-values de cessions
|0
|0
|Quote-part subventions en résultats
|-58
|-58
|Variation de juste valeur des OCA
|0
|-33
|Capacité d'autofinancement
|-2 491
|-3 031
|Coût de l'endettement financier brut
|43
|326
|Charges d'impôts
|0
|0
|
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier et avant impôt
|-2 448
|-2 705
|Variation de stocks
|-799
|434
|Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients)
|-2 092
|-2 980
|Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés
|1 382
|1 490
|Variation des autres actifs et passifs courants (a)
|-1 065
|-1 568
|Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
|-2 574
|-2 624
|FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE
|-5 022
|-5 329
|Production d'immobilisations (R&D immobilisée)
|-389
|-423
|Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés
|73
|143
|Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels
|-234
|-237
|Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ)
|393
|0
|Variation des dettes sur immobilisations
|28
|-91
|Variation des autres actifs et passifs non courants
|0
|-346
|Cessions d'actifs corporels et incorporels
|0
|0
|Cessions d'actifs financiers
|6
|0
|FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
|-124
|-954
|Augmentation de capital liée à la société mère
|10 412
|-11
|Acquisitions et cessions d'actions propres
|-3
|10
|Nouveaux emprunts et autres dettes financières
|0
|0
|Remboursement d'emprunts et autres dettes financières
|-1 099
|-1 447
|Variation de comptes courants
|0
|0
|Intérêts versés sur emprunts et dettes financières
|-2
|-5
|FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
|9 307
|-1 454
|Variation de trésorerie
|4 161
|-7 737
|Trésorerie d'ouverture
|6 622
|20 579
|Trésorerie de clôture
|10 783
|12 843
|(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR):
|-522
|-710
[1] Les procédures de revue limitée ont été effectuées. Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public ce jour et peut être consulté sur le site Internet de la Société.
[2] Taux annuel de 5% et maturité de 24 mois
[3] L'objectif initial était d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 M€ en 2026
- SECURITY MASTER Key : mmmflJ1tYZqdlZyfZcZnnGRnl5dqlWWbl5eYxWFql5mcaWlmypdlZ5uSamlhm21u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100688-fermentalg_cp_rs_2026_fr.pdf
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