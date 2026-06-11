FERMENTALG : Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2026

Libourne, le 11 juin 2026 – Fermentalg, acteur de référence dans le développement, la production et la vente de Biosolutions durables issues de micro-organismes, a réuni ce jour ses actionnaires en Assemblé Générale ordinaire et extraordinaire, sous la présidence de Philippe Lavielle, Président du Conseil d'administration.

Les actionnaires présents, représentés, ayant exprimé leur vote préalablement à l'Assemblée ou donné pouvoir au président représentaient 63 746 512 droits de vote, soit 53,22% de l'ensemble des droits de vote.

Ils ont approuvé toutes les résolutions soumises au vote à plus de 90%, dont celle autorisant le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à intervenir sur ses propres actions afin d'assurer notamment la bonne exécution du contrat de liquidité. Les principales caractéristiques sont décrites dans les documents préparatoires disponibles sur le site Internet de la société dans l'espace investisseurs.

A l'occasion de cette Assemblée Générale, les actionnaires présents et représentés ont également ratifié, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, la cooptation à compter de ce jour de Bertrand Devillers, Directeur Administratif et Financier de la Société de 2017 à 2026, en qualité d'administrateur en remplacement de la société Demeter IM.

La composition du Conseil d'administration reste inchangée, avec 8 membres, un taux d'indépendance de 38% et une proportion de femmes au sein du Conseil d'administration de 38%. La Société respecte les recommandations du Code Middlenext qui préconisent qu'au moins deux membres du Conseil d'administration soient indépendants.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026,

le 16 juillet 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

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