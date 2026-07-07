FERMENTALG : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Libourne, le 7 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Fermentalg à Portzamparc (Groupe BNP Paribas), à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 162 722

Solde en espèces : 63 939,96 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 150 696

Solde en espèces : 67 110,05 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 500 000,00 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 274 049 titres 126 323,17 € 1 053 transactions VENTE 262 023 titres 123 153,08 € 982 transactions

À propos de Fermentalg

Fermentalg développe des BioSolutions à partir de micro-organismes aquatiques qui répondent aux objectifs d'un développement durable, en alliant performance économique, sociale et environnementale pour toutes ses parties prenantes. Fermentalg se positionne comme un acteur clé de la transition vers une économie plus durable en valorisant le potentiel des microalgues pour des solutions naturelles avec un impact positif sur la santé globale : celle des plantes, des animaux, des hommes et de la planète. Les lipides fonctionnels et la production de protéines fonctionnelles (antioxydants, colorants) constituent l'offre actuelle et future de la société

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Relations avec les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

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ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 1 053 274 049 126 323,17 TOTAL 982 262 023 123 153,08 02/01/2026 10 4456 1880,88 02/01/2026 15 7237 3077,17 05/01/2026 24 6630 2782,61 05/01/2026 1 121 50,58 06/01/2026 21 5928 2492,72 06/01/2026 20 8578 3680,82 07/01/2026 1 100 42,65 07/01/2026 5 1820 782,42 08/01/2026 24 7209 3048,69 08/01/2026 2 689 291,86 09/01/2026 4 387 163,78 09/01/2026 19 4076 1742,90 12/01/2026 3 700 299,81 12/01/2026 8 1416 612,42 13/01/2026 3 900 403,29 13/01/2026 51 16434 7576,07 14/01/2026 22 8565 3970,73 14/01/2026 11 1816 860,42 15/01/2026 1 12 5,8 15/01/2026 22 4854 2285,26 16/01/2026 6 3264 1579,78 16/01/2026 20 4164 2043,27 19/01/2026 39 7753 3690,43 19/01/2026 16 6771 3275,13 20/01/2026 12 1095 520,78 21/01/2026 12 5002 2375,95 21/01/2026 17 4060 1912,26 22/01/2026 14 3245 1559,22 22/01/2026 13 2505 1192,63 23/01/2026 17 4291 2068,69 23/01/2026 16 5671 2715,84 26/01/2026 33 6651 3244,36 26/01/2026 14 2579 1242,3 27/01/2026 20 4451 2186,33 27/01/2026 17 3149 1531,67 28/01/2026 32 5281 2553,36 28/01/2026 68 13345 6312,19 29/01/2026 21 2788 1266,87 29/01/2026 31 5321 2408,82 30/01/2026 18 4159 1900,66 30/01/2026 25 3158 1428,36 02/02/2026 11 4350 1992,30 02/02/2026 8 1450 659,61 03/02/2026 1 200 92,60 03/02/2026 4 814 372,65 04/02/2026 1 250 111,75 04/02/2026 29 7389 3300,67 05/02/2026 6 2600 1161,68 05/02/2026 17 2951 1308,18 06/02/2026 11 1540 666,82 06/02/2026 33 7116 3042,8 09/02/2026 22 6663 2934,39 09/02/2026 27 8025 3327,97 10/02/2026 7 2074 873,15 10/02/2026 4 725 297,18 11/02/2026 17 3376 1435,48 11/02/2026 6 525 221,97 12/02/2026 23 3929 1692,22 13/02/2026 8 2013 881,09 13/02/2026 18 4362 1924,08 16/02/2026 12 1867 814,95 16/02/2026 4 1050 461,27 17/02/2026 11 2365 1027,12 17/02/2026 12 2510 1099,13 18/02/2026 9 1520 660,59 18/02/2026 13 1666 727,88 19/02/2026 8 1856 813,3 19/02/2026 20 6411 2833,02 20/02/2026 7 1410 625,76 20/02/2026 25 6622 3018,97 23/02/2026 19 4147 1908,03 23/02/2026 5 1350 625,46 24/02/2026 19 3614 1653,77 24/02/2026 2 655 301,43 25/02/2026 15 5902 2671,25 25/02/2026 14 5576 2536,52 26/02/2026 11 3148 1420,38 26/02/2026 8 867 392,75 27/02/2026 18 7627 3402,4 27/02/2026 9 4163 1871,68 02/03/2026 15 9905 4332,45 02/03/2026 3 2445 1076,78 03/03/2026 12 6900 2969,07 03/03/2026 1 600 262,8 04/03/2026 1 500 207,5 04/03/2026 10 4722 2007,32 05/03/2026 8 4000 1716,4 05/03/2026 5 2408 1054,94 06/03/2026 16 7600 3218,6 06/03/2026 5 2500 1100 09/03/2026 12 5000 2043 09/03/2026 3 1500 616,95 10/03/2026 1 300 122,25 10/03/2026 4 2000 826,6 16/03/2026 5 1500 609 16/03/2026 20 5400 2430 17/03/2026 16 5200 2484,56 17/03/2026 9 2700 1327,86 18/03/2026 13 4300 1962,95 18/03/2026 13 3850 1797,57 19/03/2026 14 4100 1845,41 19/03/2026 2 800 363,6 20/03/2026 7 2800 1262,8 20/03/2026 15 4600 2121,06 23/03/2026 16 4149 1923,06 23/03/2026 10 3700 1746,03 24/03/2026 14 5100 2343,96 24/03/2026 10 4000 1872 25/03/2026 10 2900 1326,17 25/03/2026 6 2100 968,94 26/03/2026 11 2900 1309,35 26/03/2026 1 100 46,1 27/03/2026 7 1801 801,99 27/03/2026 7 1901 854,31 30/03/2026 1 300 135 30/03/2026 4 1200 558,96 31/03/2026 1 120 55,92 31/03/2026 13 3900 1869,27 01/04/2026 10 3000 1453,5 01/04/2026 22 6800 3424,48 02/04/2026 15 4100 2153,73 02/04/2026 8 2200 1194,16 07/04/2026 17 5150 2607,45 07/04/2026 8 2400 1315,2 08/04/2026 1 300 149,1 08/04/2026 7 2100 1050,84 09/04/2026 6 1500 735 09/04/2026 4 1000 502,8 13/04/2026 6 1523 779,32 10/04/2026 5 1500 768,9 14/04/2026 2 900 485,1 13/04/2026 14 4000 2109,2 15/04/2026 12 3450 1891,29 14/04/2026 4 800 437,6 16/04/2026 2 600 323,1 15/04/2026 7 1808 1022,79 21/04/2026 5 1000 610,4 16/04/2026 12 2600 1439,1 22/04/2026 4 800 466,4 17/04/2026 5 1000 585,6 23/04/2026 8 1600 907,84 20/04/2026 6 1200 735,6 24/04/2026 3 600 332,82 21/04/2026 1 200 128 27/04/2026 6 1127 632,92 22/04/2026 1 200 118 28/04/2026 4 700 391,58 27/04/2026 3 900 511,83 29/04/2026 2 400 222,4 28/04/2026 1 200 112,8 30/04/2026 1 200 110,6 29/04/2026 2 210 118,06 04/05/2026 1 200 115,2 30/04/2026 7 1500 857,55 05/05/2026 5 1000 606 04/05/2026 9 1800 1074,24 06/05/2026 11 2050 1202,94 06/05/2026 6 1200 728,04 07/05/2026 6 1200 698,4 07/05/2026 3 600 352,8 08/05/2026 1 200 114 11/05/2026 2 400 232 11/05/2026 9 1800 997,92 12/05/2026 3 600 325,62 12/05/2026 1 200 108 13/05/2026 13 3000 1484,1 13/05/2026 10 2800 1327,2 18/05/2026 2 400 203,2 18/05/2026 2 400 199 19/05/2026 1 200 98 19/05/2026 3 600 291 20/05/2026 2 500 243,75 22/05/2026 1 200 100 21/05/2026 7 1400 707 26/05/2026 2 400 197 22/05/2026 2 400 203 27/05/2026 2 400 197 25/05/2026 1 120 60,6 01/06/2026 4 800 397,44 26/05/2026 1 60 29,82 03/06/2026 1 200 98 27/05/2026 1 200 100 04/06/2026 2 201 97,49 29/05/2026 2 400 197 05/06/2026 2 400 195,6 01/06/2026 2 345 173,09 08/06/2026 2 400 193 03/06/2026 3 600 297,18 10/06/2026 3 900 429,3 04/06/2026 3 600 294,6 11/06/2026 1 200 94,4 05/06/2026 2 400 197,2 12/06/2026 3 600 283,98 08/06/2026 2 400 195 16/06/2026 1 200 95,8 10/06/2026 4 1100 527,56 17/06/2026 6 1200 573 11/06/2026 1 61 29,28 18/06/2026 9 1800 853,38 12/06/2026 6 1200 570,36 19/06/2026 8 1600 760,8 15/06/2026 7 1400 668,36 22/06/2026 2 201 96,48 16/06/2026 4 800 386 23/06/2026 8 1300 618,54 17/06/2026 1 95 45,51 24/06/2026 5 871 416,43 18/06/2026 2 400 192 25/06/2026 2 400 192,2 19/06/2026 8 1600 768,16 26/06/2026 4 800 383,6 22/06/2026 2 201 96,68 29/06/2026 8 1350 638,15 23/06/2026 3 389 186,72 30/06/2026 8 1600 794,24 24/06/2026 7 1100 530,42 25/06/2026 2 300 144,6 26/06/2026 5 1000 484,2 29/06/2026 17 3150 1557,05 30/06/2026 2 500 250