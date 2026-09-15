Fed : un équilibre délicat à trouver

Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed. (Crédits: Federal Reserve)

Felipe Villaroel, Gérant chez TwentyFour AM, boutique Vontobel

La Fed doit trouver un équilibre délicat. Alors que l'inflation reste supérieure à l'objectif et que les événements récents, notamment la hausse des cours du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient, ont accentué les pressions à la hausse, l'économie américaine continue de faire preuve de résilience.

Les marchés anticipent actuellement une hausse des taux de 25 points de base, ce que nous considérons comme le scénario le plus probable. Plus important encore que le niveau actuel de l'inflation, il s'agit de savoir si celle-ci reviendra à l'objectif suffisamment rapidement pour empêcher que les anticipations inflationnistes ne s'ancrent. Les récentes déclarations de Kevin Warsh laissent entrevoir une volonté marquée de restaurer la crédibilité de la Fed en matière de lutte contre l'inflation, mais cette réunion fournira la première indication concrète de la manière dont cela se traduira en termes de politique monétaire.

Parallèlement, la hausse des rendements des bons du Trésor reflète non seulement des anticipations inflationnistes plus élevées, mais aussi des rendements réels plus élevés, alimentés par l'augmentation des emprunts publics et la persistance de l'incertitude politique.