Fed : Statu quo et flexibilité

Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)

Par François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM

La Réserve fédérale (Fed) tient sa troisième réunion de l'année dans un contexte de marché du travail équilibré. Le rapport emploi de mars (chômage en recul, créations d'emplois en rebond) conforte une posture attentiste, laissant la Fed concentrée sur sa cible d'inflation, notamment dans un environnement géopolitique encore incertain au Moyen-Orient.

Cette réunion sera vraisemblablement la dernière présidée par Jerome Powell. L'abandon récente de l'enquête du département de justice lève le principal obstacle à sa succession, bien que Jerome Powell n'a pas encore précisé s'il conservait son siège de gouverneur (jusqu'en janvier 2028). Le vote de la commission bancaire au Sénat sur la nomination de Kevin Warsh à la présidence est prévu le 29 avril, soit le second jour du comité.

Nos anticipations

Le Federal Open Market Committee devrait maintenir la fourchette cible à 3,50%–3,75%, avec un large consensus. La politique monétaire reste bien positionnée face aux risques pesant sur le double mandat (inflation et emploi).

Le communiqué introduirait un biais plus symétrique : les prochaines décisions pourraient aller à la baisse comme à la hausse, selon les données.

Sur le plan technique, la Fed a déjà annoncé un ralentissement du rythme de ses achats de bons du Trésor dans la cadre des Reserve Management Purchases, ramenés de 40 à 25 milliards de dollars par mois ; ces achats ayant été engagés fin 2025 pour répondre à une baisse temporaire des réserves liée au calendrier fiscal, désormais clôturé au 15 avril.

Conclusion

La Fed préserve sa flexibilité : assouplissement possible si l'inflation reflue ou si le marché du travail se détériore, sans fermer la porte à un resserrement qui resterait hors scénario central.