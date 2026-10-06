FDE accélère son plan d'actions et ajuste sa trajectoire de croissance

FDE (Française de l'Energie), producteur indépendant d'énergie bas carbone, confirme la réduction progressive de la sur-couverture de son portefeuille gaz après son communiqué du 16 juillet dernier. La perte latente associée à cet incident s'élève à 25,8 millions d'euros en date du 30 septembre 2026.

La perte totale liée à cet incident s'élève à 7,6 MEUR en date du 30 septembre 2026. Pour rappel, elles étaient de 3,8 MEUR au 30 juin 2026

La liquidité du marché du gaz permet à FDE de poursuivre le rachat progressif de sa sur-couverture, en tenant compte de ses contraintes de liquidité et des conditions de marché. Le groupe réaffirme que "cet incident, individuel et isolé, ne remet en cause ni la qualité de ses actifs ni la pertinence de sa stratégie."

Dans le cadre de sa stratégie de gestion des risques et d'un contexte de marché favorable, FDE a renforcé ses couvertures électricité sécurisant la majorité de ses revenus (hors contrat d'obligations d'achat) à des niveaux de prix favorables atteignant plus de 95 EUR/MWh pour 2026 et 2027. Il s'agit de ventes à terme d'électricité produite qui assurent des rentrées de liquidité à un prix élevé sur cette période, et permettront de mitiger les conséquences de l'incident de couverture.

Un plan d'actions renforcé pour préserver la trésorerie et financer les projets clés

En outre, FDE a déployé un plan d'actions destiné à préserver sa trésorerie tout en maintenant le développement de ses actifs clés. Ce plan couvre l'ensemble des entités du Groupe et se décline en quatre axes :

1 - Encaissements additionnels au-delà des cash-flows opérationnels

2 - Réduction des coûts

3 - Cessions d'actifs non stratégiques

4 - Trésorerie et financement des projets clés

Une allocation du capital recentrée sur la génération de cash flows dans un horizon plus court

Le niveau d'endettement actuel reflète avant tout une phase d'investissement soutenue (en hausse à plus de 65 MEUR sur l'année 2026) destinée à financer des actifs qui contribueront progressivement à la génération de cash-flow. Dans le secteur de l'énergie, le décalage entre le financement des CAPEX, la mise en service des actifs et leur pleine contribution aux résultats et aux cash-flows est inhérent au modèle de développement.

FDE a par ailleurs engagé un recentrage de ses priorités et de son portefeuille de projets, en privilégiant les actifs les plus proches de leur génération de cash-flow et présentant une création de valeur clairement identifiée sur la base de contrats long terme à prix fixe, notamment dans le gaz de mines et le biogaz. Cette allocation plus sélective du capital permet de mieux maîtriser le rythme des investissements et la trajectoire d'endettement.

La préservation de la trésorerie et la discipline dans l'allocation du capital demeurent des priorités de FDE. Le niveau actuel de levier est temporaire : il correspond à une phase d'investissement et de montée en puissance des actifs, avec une réduction progressive attendue à mesure de leur contribution croissante aux cash-flows du groupe.

Renforcement de la gouvernance

En parallèle, plusieurs actions supplémentaires ont été initiées au niveau des organes de gouvernance du groupe :

- Trois administrateurs indépendants seront proposés d'ici l'Assemblée Générale 2026. Le conseil d'administration disposera avec ces trois sièges supplémentaires d'une large majorité d'administrateurs indépendants. Les comités spécialisés (audit et risques, rémunération et nomination) seront par ailleurs composés à 100% de membres indépendants, dans le respect des règles de parité auxquelles FDE est particulièrement attaché.

- Renforcement du rôle du Comité d'audit et des comptes, qui devient le Comité d'audit et des risques : il se verra confier la supervision des risques opérationnels, de marché et des matières premières, ainsi que des risques de liquidité, d'endettement et financiers.

Objectifs stratégiques

Compte tenu des décalages pris sur certains projets non prioritaires et de l'incident de sur-couverture, qui réduit temporairement la marge de manoeuvre disponible pour réaliser certaines opérations de croissance initialement prévues dans le plan d'affaires du Groupe, FDE rééchelonne son calendrier d'objectifs stratégiques et communiquera ses objectifs révisés d'ici la prochaine Assemblée générale des actionnaires, prévue le 10 décembre 2026.

Ce rééchelonnement, volontaire, traduit une exigence de réalisme. Dans une phase désormais centrée sur la génération de cash-flows, la priorisation des actifs les plus proches de leur mise en service et une allocation du capital plus sélective, FDE privilégie des objectifs sur lesquels elle a le plein contrôle. Le plan stratégique mis à jour précisera cette trajectoire à horizon 2032, avec des hypothèses de prix explicites et des jalons datés.