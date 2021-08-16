Faurecia réduira son exposition au thermique à 10% grâce à Hella-DG
information fournie par Reuters16/08/2021 à 11:35
16 août (Reuters) -
* FAURECIA-L'OFFRE SUR HELLA S'INSCRIT DANS LA STRATEGIE DE RENFORCEMENT DU GROUPE DANS L'ELECTRONIQUE ET LES LOGICIELS-DG
* FAURECIA VEUT SE RENFORCER DANS LES TECHNOLOGIES DE L'ELECTRIFICATION, DE LA VOITURE AUTONOME ET DU COCKPIT DU FUTUR, ET REDUIRE SON EXPOSITION AUX MOTEURS THERMIQUES-DG
* FAURECIA EST TRES INTERESSÉ PAR LES POSITIONS SOLIDES DE HELLA DANS L'ELECTRONIQUE ET L'ECLAIRAGE-DG
* FAURECIA-LE GROUPE NÉ DE LA FUSION AVEC HELLA COMPTERA 8 "BUSINESS GROUPS" QUI SERONT RAMENÉS A 6, DIRIGÉS POUR MOITÉ DEPUIS LA FRANCE ET DEPUIS L'ALLEMAGNE-DG
* FAURECIA VOIT AVEC HELLA AU MOINS 200 MILLIONS D'EUROS DE SYNERGIES DE COUTS ET 200-300 MLNS DE SYNERGIES DE REVENUS, SURTOUT EN ASIE-CFO
* FAURECIA-LES SYNERGIES DE COUTS AVEC HELLA ET L'OPTIMISATION DES COUTS SE FERONT SENTIR A PARTIR DE 2022, AVEC UNE ACCELERATION SIGNIFICATIVE A COMPTER DE 2023-CFO
* FAURECIA PENSE REDUIRE AVEC HELLA LE POIDS DES MOTEURS THERMIQUES DANS SON CHIFFRE D'AFFAIRES A 10% EN 2025 CONTRE 25% AUJOURD'HUI-DG
* FAURECIA-L'ACQUISITION DE HELLA PRINCIPALEMENT FINANCÉE PAR DE LA DETTE, MAIS LE GROUPE S'ATTEND A CE QUE LES AGENCES DE NOTATION CONFIRMENT LA NOTATION CREDIT DE FAURECIA-CFO
* FAURECIA N'A PAS L'INTENTION DE CEDER A CE STADE SON ACTIVITÉ "MOBILITÉ PROPRE", LA CONSIDÈRE INTÉRESSANTE POUR LE GROUPE POUR LES PROCHAINES ANNÉES-DG
* FAURECIA-PAS DE COMMENTAIRES SUR LES 500 MILLIONS D'EUROS DE DESINVESTISSEMENTS ENVISAGÉS POUR REDUIRE LE TAUX D'ENDETTEMENT APRES L'OPERATION HELLA-CFO
* FAURECIA SERAIT HEUREUX DE PORTER SA PARTICIPATION DANS HELLA AU DESSUS DE 60% MAIS PAS D'OBJECTIF-CFO
* FAURECIA-SI 95% DES ACTIONNAIRES DE HELLA ACCEPTENT L'OFFRE, HELLA SERA RETIRÉ DE LA COTE MAIS PAS D'OBLIGATION EN CE SENS-DG
* FAURECIA ESPÈRE UNE NOTATION CREDIT DANS LA CATÉGORIE INVESTISSEMENT AVANT 2025-DG
(Reporting By Gilles Guillaume)
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