 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
6 835.46
-0.88%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
6 835.46
-0.88%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Faurecia réduira son exposition au thermique à 10% grâce à Hella-DG
information fournie par Reuters16/08/2021 à 11:35

16 août (Reuters) -

* FAURECIA-L'OFFRE SUR HELLA S'INSCRIT DANS LA STRATEGIE DE RENFORCEMENT DU GROUPE DANS L'ELECTRONIQUE ET LES LOGICIELS-DG

* FAURECIA VEUT SE RENFORCER DANS LES TECHNOLOGIES DE L'ELECTRIFICATION, DE LA VOITURE AUTONOME ET DU COCKPIT DU FUTUR, ET REDUIRE SON EXPOSITION AUX MOTEURS THERMIQUES-DG

* FAURECIA EST TRES INTERESSÉ PAR LES POSITIONS SOLIDES DE HELLA DANS L'ELECTRONIQUE ET L'ECLAIRAGE-DG

* FAURECIA-LE GROUPE NÉ DE LA FUSION AVEC HELLA COMPTERA 8 "BUSINESS GROUPS" QUI SERONT RAMENÉS A 6, DIRIGÉS POUR MOITÉ DEPUIS LA FRANCE ET DEPUIS L'ALLEMAGNE-DG

* FAURECIA VOIT AVEC HELLA AU MOINS 200 MILLIONS D'EUROS DE SYNERGIES DE COUTS ET 200-300 MLNS DE SYNERGIES DE REVENUS, SURTOUT EN ASIE-CFO

* FAURECIA-LES SYNERGIES DE COUTS AVEC HELLA ET L'OPTIMISATION DES COUTS SE FERONT SENTIR A PARTIR DE 2022, AVEC UNE ACCELERATION SIGNIFICATIVE A COMPTER DE 2023-CFO

* FAURECIA PENSE REDUIRE AVEC HELLA LE POIDS DES MOTEURS THERMIQUES DANS SON CHIFFRE D'AFFAIRES A 10% EN 2025 CONTRE 25% AUJOURD'HUI-DG

* FAURECIA-L'ACQUISITION DE HELLA PRINCIPALEMENT FINANCÉE PAR DE LA DETTE, MAIS LE GROUPE S'ATTEND A CE QUE LES AGENCES DE NOTATION CONFIRMENT LA NOTATION CREDIT DE FAURECIA-CFO

* FAURECIA N'A PAS L'INTENTION DE CEDER A CE STADE SON ACTIVITÉ "MOBILITÉ PROPRE", LA CONSIDÈRE INTÉRESSANTE POUR LE GROUPE POUR LES PROCHAINES ANNÉES-DG

* FAURECIA-PAS DE COMMENTAIRES SUR LES 500 MILLIONS D'EUROS DE DESINVESTISSEMENTS ENVISAGÉS POUR REDUIRE LE TAUX D'ENDETTEMENT APRES L'OPERATION HELLA-CFO

* FAURECIA SERAIT HEUREUX DE PORTER SA PARTICIPATION DANS HELLA AU DESSUS DE 60% MAIS PAS D'OBJECTIF-CFO

* FAURECIA-SI 95% DES ACTIONNAIRES DE HELLA ACCEPTENT L'OFFRE, HELLA SERA RETIRÉ DE LA COTE MAIS PAS D'OBLIGATION EN CE SENS-DG

* FAURECIA ESPÈRE UNE NOTATION CREDIT DANS LA CATÉGORIE INVESTISSEMENT AVANT 2025-DG

(Reporting By Gilles Guillaume)

Résultats d'entreprise
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FAURECIA
Euronext Paris +9.37%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles