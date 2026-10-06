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Fair Isaac va supprimer environ 15 % de ses effectifs
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 23:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fair Isaac FICO.N a annoncé mardi qu'elle allait supprimer environ 15 % de ses effectifs.

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