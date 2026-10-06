information fournie par Reuters • 06/10/2026 à 23:02

Fair Isaac va supprimer environ 15 % de ses effectifs

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Fair Isaac FICO.N a annoncé mardi qu'elle allait supprimer environ 15 % de ses effectifs.