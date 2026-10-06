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Fair Isaac en baisse après une initiative en matière d'IA qui a entraîné une réduction de 15% des effectifs
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 23:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action du géant de l'évaluation de solvabilité Fair Isaac FICO.N recule de 2,4% à 679,01 dollars en séance prolongée

** La société annonce qu’elle va supprimer environ 15% de ses effectifs dans le cadre d’une réduction des niveaux hiérarchiques, d’une simplification des opérations et d’une intégration du développement de produits basé sur l’IA

** Elle précise que les salariés concernés ont commencé à recevoir leurs lettres de licenciement au cours de la semaine du 5 octobre

** La société prévoit que le plan de restructuration sera en grande partie achevé d’ici le troisième trimestre de l’exercice 2027

** Elle prévoit d’enregistrer environ 27 millions de dollars de charges avant impôts au quatrième trimestre de l’exercice 2026, principalement liées aux indemnités de licenciement et aux coûts de personnel

** La société précise que la plupart de ces charges devraient se traduire par des dépenses de trésorerie futures

** À la dernière clôture, le cours de l’action avait reculé d’environ 59% depuis le début de l’année

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