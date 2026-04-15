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Faible croissance et choc pétrolier : la guerre plonge l'économie américaine dans l'incertitude
information fournie par Agefi Dow Jones 15/04/2026 à 21:42

Brent (Crédits: Adobe Stock)

Brent (Crédits: Adobe Stock)

Les Etats-Unis ont connu une croissance économique limitée ces dernières semaines face aux perturbations provoquées par le conflit au Moyen-Orient, a indiqué mercredi la Réserve fédérale (Fed) dans son Livre beige.

La hausse des prix est toutefois restée modérée malgré une forte augmentation des coûts du carburant liée à la flambée de l'or noir depuis le début de la guerre, selon ce rapport sur l'économie américaine compilé en vue de la prochaine réunion de la banque centrale, qui se tiendra fin avril.

Pour les entreprises américaines, le début du printemps a été dominé par les interrogations sur la manière dont la guerre avec l'Iran affecterait leurs coûts, leurs clients et l'ensemble de l'économie. "Le conflit au Moyen-Orient a été cité comme une source majeure d'incertitude qui a compliqué les prises de décision en matière d'embauche, de prix et d'investissements, de nombreuses entreprises adoptant une posture attentiste", souligne le Livre beige.

Huit des douze districts régionaux de la Fed ont tout de même enregistré une croissance économique "légère à modeste", tandis que l'activité est restée peu changée dans deux districts et a légèrement reculé dans deux autres.

L'emploi est resté stable ou en légère hausse sur la majeure partie du territoire américain, selon les conclusions de cette enquête menée entre la mi-mars et le 6 avril. Le marché du travail américain reste marqué par une faiblesse des embauches comme des licenciements, a souligné la Fed.

Si la hausse des prix est restée modérée dans l'ensemble, "l'augmentation des coûts a généralement dépassé celle des prix de vente, compressant les marges", selon le livre Beige, dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie et du carburant dans l'ensemble des districts.

Ces retombées de la guerre avec l'Iran ont notamment eu pour effet de renchérir le coût du transport, ainsi que celui du plastique, des engrais et plus généralement des produits dérivés du pétrole.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; tvarela@agefi.fr ed : JEB

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