Face aux menaces des Houthis pesant sur le transport maritime, les raffineries asiatiques se tournent vers le canal de Suez pour acheminer le pétrole saoudien

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* Le pétrolier Rodos, en provenance de Yanbu, a signalé son transit par le canal de Suez en direction de la côte ouest de l'Inde

* Hyundai Oilbank a recherché un superpétrolier (VLCC) au départ de Yanbu, avec comme options le canal de Suez et l'oléoduc SUMED

* Selon les analystes, l'itinéraire passant par Suez et contournant l'Afrique pourrait allonger le trajet de quatre semaines au maximum

* Les données maritimes montrent que les cargaisons en provenance de Yanbu ont emprunté le canal pour la dernière fois en avril à destination de l'Europe

par Arathy Somasekhar

Les raffineurs asiatiques cherchent à acheminer du pétrole brut depuis le port saoudien de la mer Rouge via le canal de Suez et le contournement de l’Afrique, après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont annoncé leur intention d’imposer un blocus naval à l’encontre de l’Arabie saoudite. Cette décision marque le dernier revirement en date des flux pétroliers, conséquence de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui a fortement réduit l’approvisionnement, poussant les raffineurs à rechercher d’autres sources d’approvisionnement ou à emprunter des itinéraires différents. Deux pétroliers transportant du brut saoudien vers l’Asie ont fait demi-tour en mer Rouge mardi suite aux menaces des Houthis, tandis que le trafic maritime via le détroit d’Ormuz a encore diminué en début de semaine. Naviguer vers l’ouest en direction de l’Égypte depuis le port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, puis traverser le canal de Suez et contourner le cap de Bonne-Espérance en Afrique, prendra jusqu’à quatre semaines supplémentaires et entraînera une hausse des coûts de fret et de carburant, ont averti les analystes et les experts du secteur, par rapport à l’itinéraire habituel consistant à se diriger vers l’est depuis Yanbu jusqu’à la mer d’Oman.

UN NAVIRE EMBARQUE POUR UN LONG VOYAGE VERS L'INDE

Le Rodos, navire battant pavillon du Libéria, qui a chargé du pétrole brut à Yanbu et fait route vers la côte ouest de l’Inde, se dirigeait vers l’ouest et signalait son intention de passer par le canal de Suez, comme l’ont montré mardi les données de suivi des navires fournies par LSEG et Kpler.

Selon une source du secteur maritime, le raffineur sud-coréen Hyundai Oilbank recherchait mardi un très grand pétrolier (VLCC) pour charger du pétrole à Yanbu, avec la possibilité d’emprunter le canal de Suez et l’oléoduc égyptien SUMED, qui relie la mer Rouge à la Méditerranée, afin de se rendre en Corée du Sud.

Un VLCC à pleine charge ne peut pas traverser le canal de Suez en raison de la limite de tirant d’eau imposée; les chargeurs allègent donc souvent la cargaison du navire du côté de la mer Rouge avant d’entrer dans le canal, en transférant une partie du pétrole via l’oléoduc égyptien SUMED. Le navire récupère ensuite le pétrole du côté de la Méditerranée après avoir franchi le canal de Suez avec une cargaison allégée.

Les affréteurs pourraient utiliser l’oléoduc SUMED et le canal de Suez à leur discrétion, ou si le détroit de Bab el-Mandeb, la porte d’entrée sud de la mer Rouge, était entièrement bloqué, a précisé la source du secteur maritime. Les parties calculeraient le coût de ce détour ultérieurement.

Le canal de Suez et l’oléoduc SUMED sont couramment utilisés pour les expéditions de la mer Rouge vers l’Europe.

"Le changement de comportement des pétroliers montre qu’ils prennent ces menaces au sérieux", a déclaré Matt Smith, directeur de la recherche sur les matières premières chez Kpler. Il a ajouté que les perturbations causées par les Houthis surviennent à un moment difficile pour l’Arabie saoudite, alors que son trafic de brut et de produits pétroliers transitant par Bab el-Mandeb a atteint un niveau record le mois dernier, dépassant les 4 millions de barils par jour.