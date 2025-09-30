 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ExxonMobil : suppression de 2 000 emplois dans le monde
information fournie par AOF 30/09/2025 à 14:31

(AOF) - ExxonMobil va licencier 2 000 personnes dans le monde, dans le cadre de son plan de restructuration à long terme, a rapporté ce mardi Bloomberg News, citant une note de service. Ces suppressions représentent près de 3 à 4% des effectifs mondiaux de la société pétrolière et gazière américaine. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une démarche d'optimisation de l'efficacité, selon cette note de service.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
113,061 USD NYSE -1,01%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

