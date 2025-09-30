ExxonMobil : suppression de 2 000 emplois dans le monde

(AOF) - ExxonMobil va licencier 2 000 personnes dans le monde, dans le cadre de son plan de restructuration à long terme, a rapporté ce mardi Bloomberg News, citant une note de service. Ces suppressions représentent près de 3 à 4% des effectifs mondiaux de la société pétrolière et gazière américaine. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une démarche d'optimisation de l'efficacité, selon cette note de service.
