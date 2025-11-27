Service militaire : qui fait quoi en Europe?

Certains pays n'ont jamais abrogé la conscription, d'autres l'ont rétablie face à la menace posée par la Russie ou l'envisagent sur la base du volontariat: état des lieux du service militaire en Europe, au moment où la France instaure un "service national" volontaire.

Emmanuel Macron, à Varces, le 27 novembre 2025, lors de son discours sur la relance du "service national" français ( POOL / THOMAS PADILLA )

Ceux qui ont maintenu le service obligatoire

+ Au Danemark, le service militaire est passé l'an dernier de 4 à 11 mois et est obligatoire pour les femmes depuis le 1er juillet. Les jeunes Danois sont tirés au sort pour effectuer ou non leur service en fonction des besoins de l'armée.

+ En Finlande, les conscrits effectuent leur service obligatoire pour près de six, neuf ou 12 mois en fonction de la spécialité et du grade. Ils sont ensuite basculés dans la réserve jusqu'à l'âge de 50 ou 60 ans selon leur grade. Le gouvernement envisage de relever l'âge des réservistes à 65 ans. Le service militaire est volontaire pour les femmes.

+ La Norvège a décidé en 2013 de rendre le service militaire de 12 mois également obligatoire pour les femmes au nom de l'égalité des sexes. Environ 15% d'une classe d'âge sont sélectionnés selon des critères de qualifications et de motivation.

+ En Estonie, le service militaire pour les hommes dure de 8 à 11 mois et s'effectue sur une base territoriale, qui permet de les former en unités constituées une fois dans la réserve. Il est volontaire pour les femmes.

+ La Grèce maintient une conscription obligatoire pour les hommes de plus de 18 ans pour une période de 9 à 12 mois. Le gouvernement a ouvert en mars la possibilité pour les femmes d'effectuer le service militaire sur une base volontaire.

+ A Chypre, un service militaire de 14 mois est obligatoire pour les hommes. Le parlement a voté en avril une loi l'ouvrant aux femmes volontaires.

+ L'Autriche et la Suisse, pays neutres, ont également un service obligatoire pour les hommes, respectivement de 6 et 9 mois, et volontaire pour les femmes.

Ceux qui l'ont rétabli

+ La Lituanie a été la première à rétablir, en 2015, la conscription obligatoire pour les hommes, suspendue en 2008. La sélection est effectuée par loterie pour un service de 9 mois, volontaire pour les femmes. A l'issue du service, les conscrits sont basculés dans la réserve pour 10 ans, période qui sera portée à 15 ans en 2026.

+ La Suède a réintroduit la conscription en 2017 après une suspension de sept ans. Elle est obligatoire pour les hommes et les femmes pour une durée de 9 à 15 mois selon les spécialités. Dans les faits, seuls quelques milliers effectuent leur service, selon les besoins de l'armée. En cas de crise, tous les jeunes Suédois sont susceptibles d'effectuer un service civil pour concourir à la "défense totale" du pays.

+ La Lettonie a rétabli en 2023 un service militaire obligatoire de 11 mois pour les hommes - volontaire pour les femmes- qu'elle avait aboli en 2006. Les jeunes Lettons peuvent choisir de privilégier un engagement de 5 ans dans la Garde nationale, comprenant des périodes de formation annuelles.

+ La Croatie a voté fin octobre le rétablissement dès 2026 du service militaire obligatoire pour les hommes, suspendu en 2008 peu avant l'entrée du pays dans l'Otan.

Ailleurs en Europe

+ La France, qui a suspendu la conscription en 1997, va réintroduire à partir de l'été 2026 un "service national" militaire de dix pour 3.000 volontaires la première année. L'objectif est d'incorporer 10.000 recrues en 2030 et 50.000 en 2035 pour des missions "exclusivement" sur le territoire français.

La Belgique a abandonné la conscription en 1994, de même que les Pays-Bas (1997), l'Espagne (2001), la République tchèque et la Hongrie (2004), l'Italie (2005), la Roumanie (2006) ou la Bulgarie (2007).

Les Pays-Bas ont depuis instauré un service militaire volontaire en 2023, la Bulgarie en 2020.

La Belgique introduit à partir de 2026 un service militaire volontaire de 12 mois ouvert aux hommes et aux femmes. Avec un objectif de 1.000 volontaires en 2028.

La Roumanie inaugure également l'an prochain un service militaire volontaire de 4 mois pour les hommes et les femmes.

Au Royaume-Uni, la conscription a pris fin en 1960. Le gouvernement de Keir Starmer a enterré le projet de le rétablir évoqué par son prédécesseur.

En Allemagne, où la conscription a été suspendue en 2011, la coalition au pouvoir a trouvé un compromis pour établir un service militaire volontaire afin de renforcer une armée en manque de recrues. Le projet de loi doit être voté en décembre, avec un objectif de 20.000 volontaires en 2026.

La conscription a été suspendue en 2009 en Pologne, qui a mis en place sur une base volontaire une formation militaire de base d'un mois, suivie éventuellement de formations spécialisées de onze mois supplémentaires.