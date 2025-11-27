Macron en Chine : ce que la France va demander à Pékin, à la fois "partenaire" et "rival systémique"

Le président français effectuera du 3 au 5 décembre sa quatrième visite d'Etat en Chine, que l'Elysée souhaite témoin de relations diplomatiques exigeantes entre Paris et Pékin.

Xi Jinping et Emmanuel Macron, le 6 mai 2024, à Paris ( POOL / MOHAMMED BADRA )

Emmanuel Macron va demander à son homologue Xi Jinping, lors de sa visite en Chine, de peser sur la Russie en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine, de s'abstenir de toute "escalade" à Taiwan et de travailler à la "réduction des grands déséquilibres macroénomiques" mondiaux, a indiqué l'Elysée, jeudi 27 novembre.

Sur l'Ukraine, "dans ce moment où des négociations intenses ont lieu sur la sortie de crise, nous voulons que la Chine puisse convaincre, influencer la Russie et l'orienter vers un cessez-le-feu le plus vite possible et la consolidation de ce cessez-le-feu", a relevé un conseiller du président Macron. Après l'escalade des tensions entre Tokyo et Pékin sur Taïwan, la France appelle à la "retenue", à l'"apaisement" et au "respect du statu quo" sur le statut de l'île, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron, qui accueillera le sommet du G7 à Evian en 2026, espère aussi travailler avec la Chine pour une "croissance solide, durable, au profit de tous".

"Il est nécessaire que la Chine consomme plus et exporte moins (...) que les Etats-Unis produisent plus et consomment et importent moins (..) et que les Européens épargnent moins et produisent plus", a résumé le conseiller, en rappelant que Donald Trump présiderait pour sa part le G20 l'an prochain.

La relation UE-Chine doit être "basée sur la reconnaissance de la Chine que l’Europe est un grand partenaire", a-t-il insisté, en pointant le besoin de réduire le déficit commercial de l'Europe à son égard.

Quête de "partenaires de confiance"

L'Europe, outre ses propres investissements en Chine, doit aussi pouvoir bénéficier d'investissements chinois sur le continent, souligne aussi l'Elysée. "Après 30 ans de mondialisation qui ont largement permis à la Chine de croître et d'innover (...) les Chinois ont aujourd'hui des technologies particulièrement avancées qui peuvent être partagées avec leurs partenaires de confiance, notamment européens", a insisté le conseiller. Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, entamera sa visite mercredi soir par une visite des jardins de Qianlong à la Cité interdite. Il aura jeudi des entretiens avec Xi Jinping, suivis de signatures d'accords et de déclarations à la presse.

Les accords porteront notamment sur le "transport et l'énergie", a indiqué l'Elysée, sans plus de précisions. Si le contentieux sur le cognac est globalement réglé, ceux sur la viande porcine et les produits laitiers seront abordés, a ajouté la présidence française. Emmanuel et Brigitte Macron concluront leur visite à Chengdu, dans le centre de la Chine, où Xi Jinping les rejoindra. Chengdu accueille un centre de conservation où a été rapatrié cette semaine l'unique couple de pandas géants jusque-là hébergé en France, au zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher.