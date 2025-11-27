Budget: "Le temps nous est compté" et "le compromis devient urgent", alerte Lescure devant le Sénat

Le ministre de l'Economie Roland Lescure, au Sénat le 26 novembre 2025 à Paris. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Le temps nous est compté" pour aboutir à un compromis sur le budget, a alerté jeudi le ministre de l'Economie Roland Lescure en ouverture des débats au Sénat, appelant les sénateurs à se montrer "constructifs" vis-à-vis de l'Assemblée nationale, malgré leurs divergences.

"L'heure du compromis est arrivée. Le temps nous est compté", a lancé le ministre dans l'hémicycle de la chambre haute.

Les sénateurs s'attaquent jeudi au projet de budget de l'Etat pour 2026, qu'ils examineront jusqu'au 15 décembre. Il ne restera ensuite que quelques jours pour aboutir à une adoption finale de ce PLF au Parlement avant le 31 décembre.

Roland Lescure a appelé à "un débat apaisé, rigoureux, constructif et qui débouche dans les temps sur un compromis raisonnable dont j'espère, l'Assemblée se saisira en son temps pour nous amener à un compromis global".

A ce stade, le compromis semble très lointain: les députés ont rejeté la partie "recettes" du PLF ces derniers jours à la quasi-unanimité.

"Ce compromis devient urgent", a-t-il ajouté, alors que le Sénat, dominé par la droite, maintient depuis plusieurs semaines une grande intransigeance, en refusant la plupart des compromis votés à l'Assemblée nationale et en critiquant les concessions faites par le Premier ministre en direction des socialistes.

"Ces débats doivent nous conduire à la construction d'un compromis avec des élus à l'Assemblée nationale qui ne pensent pas comme la majorité sénatoriale", a prévenu M. Lescure, espérant, "pourquoi pas - on peut toujours rêver - parvenir à une commission mixte paritaire (CMP) conclusive".

Cette CMP, réunion de conciliation entre députés et sénateurs censée aboutir à un texte de compromis, doit survenir dans la seconde moitié du mois de décembre sur le budget de l'Etat. Sur le budget de la Sécurité sociale, elle avait échoué, mercredi soir.

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a également tiré la sonnette d'alarme devant les sénateurs, les alertant notamment sur les inconvénients que présenterait l'adoption d'une loi spéciale, faute d'accord sur le budget.

"Échouer, ce serait acter l'affaiblissement durable de notre pays plutôt que son sursaut", a-t-elle affirmé. Une loi spéciale, "cela voudrait dire une interruption du soutien de l'Etat" aux collectivités territoriales, ou encore "des retards dans nos investissements pour la défense alors que la guerre est à nos portes", a-t-elle développé.