 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget: "Le temps nous est compté" et "le compromis devient urgent", alerte Lescure devant le Sénat
information fournie par AFP 27/11/2025 à 15:42

Le ministre de l'Economie Roland Lescure, au Sénat le 26 novembre 2025 à Paris. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure, au Sénat le 26 novembre 2025 à Paris. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Le temps nous est compté" pour aboutir à un compromis sur le budget, a alerté jeudi le ministre de l'Economie Roland Lescure en ouverture des débats au Sénat, appelant les sénateurs à se montrer "constructifs" vis-à-vis de l'Assemblée nationale, malgré leurs divergences.

"L'heure du compromis est arrivée. Le temps nous est compté", a lancé le ministre dans l'hémicycle de la chambre haute.

Les sénateurs s'attaquent jeudi au projet de budget de l'Etat pour 2026, qu'ils examineront jusqu'au 15 décembre. Il ne restera ensuite que quelques jours pour aboutir à une adoption finale de ce PLF au Parlement avant le 31 décembre.

Roland Lescure a appelé à "un débat apaisé, rigoureux, constructif et qui débouche dans les temps sur un compromis raisonnable dont j'espère, l'Assemblée se saisira en son temps pour nous amener à un compromis global".

A ce stade, le compromis semble très lointain: les députés ont rejeté la partie "recettes" du PLF ces derniers jours à la quasi-unanimité.

"Ce compromis devient urgent", a-t-il ajouté, alors que le Sénat, dominé par la droite, maintient depuis plusieurs semaines une grande intransigeance, en refusant la plupart des compromis votés à l'Assemblée nationale et en critiquant les concessions faites par le Premier ministre en direction des socialistes.

"Ces débats doivent nous conduire à la construction d'un compromis avec des élus à l'Assemblée nationale qui ne pensent pas comme la majorité sénatoriale", a prévenu M. Lescure, espérant, "pourquoi pas - on peut toujours rêver - parvenir à une commission mixte paritaire (CMP) conclusive".

Cette CMP, réunion de conciliation entre députés et sénateurs censée aboutir à un texte de compromis, doit survenir dans la seconde moitié du mois de décembre sur le budget de l'Etat. Sur le budget de la Sécurité sociale, elle avait échoué, mercredi soir.

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a également tiré la sonnette d'alarme devant les sénateurs, les alertant notamment sur les inconvénients que présenterait l'adoption d'une loi spéciale, faute d'accord sur le budget.

"Échouer, ce serait acter l'affaiblissement durable de notre pays plutôt que son sursaut", a-t-elle affirmé. Une loi spéciale, "cela voudrait dire une interruption du soutien de l'Etat" aux collectivités territoriales, ou encore "des retards dans nos investissements pour la défense alors que la guerre est à nos portes", a-t-elle développé.

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 15:55

    Et pendant ce temps, les gros salaires tombent ! Encore un peu de patience et il aura droit à la retraite de ministre...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'OFB a pour la première année mené une opération d'une telle envergure sur les produits phytosanitaires chez les acquéreurs et vendeurs particuliers. ( AFP / Miguel MEDINA )
    Pesticides: 3.000 litres saisis chez des particuliers malgré l'interdiction (OFB)
    information fournie par AFP 27.11.2025 16:29 

    Près de 3.000 litres de pesticides ont été saisis chez les particuliers depuis le début de l'année par les agents de la police de l'environnement malgré l'interdiction de leur usage depuis 2019, a annoncé jeudi l'Office français de la biodiversité. Les quantités ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron, à Varces, le 27 novembre 2025, lors de son discours sur la relance du "service national" français ( POOL / THOMAS PADILLA )
    Service militaire : qui fait quoi en Europe?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.11.2025 16:23 

    Certains pays n'ont jamais abrogé la conscription, d'autres l'ont rétablie face à la menace posée par la Russie ou l'envisagent sur la base du volontariat: état des lieux du service militaire en Europe, au moment où la France instaure un "service national" volontaire. ... Lire la suite

  • La romancière mauricienne Nathacha Appanah, à Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens 2025
    information fournie par AFP 27.11.2025 16:13 

    Nathacha Appanah a obtenu jeudi le prix Goncourt des lycéens, après avoir remporté début novembre le prix Femina, pour "La nuit au cœur" (Gallimard), qui raconte le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines, a annoncé le jury réuni ... Lire la suite

  • Xi Jinping et Emmanuel Macron, le 6 mai 2024, à Paris ( POOL / MOHAMMED BADRA )
    Macron en Chine : ce que la France va demander à Pékin, à la fois "partenaire" et "rival systémique"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.11.2025 15:58 

    Le président français effectuera du 3 au 5 décembre sa quatrième visite d'Etat en Chine, que l'Elysée souhaite témoin de relations diplomatiques exigeantes entre Paris et Pékin. Emmanuel Macron va demander à son homologue Xi Jinping, lors de sa visite en Chine, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank