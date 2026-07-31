ExxonMobil recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

31 juillet - ** L'action du géant pétrolier ExxonMobil

XOM.N recule de 2,6 % à 152,93 dollars

** La société a manqué son bénéfice du deuxième trimestre, bien qu'elle ait enregistré son meilleur résultat trimestriel depuis quatre ans, grâce à la hausse des cours du pétrole et à l'amélioration des marges de raffinage induites par la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l'Iran

** Le résultat ajusté a progressé de 67 % par rapport au premier trimestre pour s’établir à 14,7 milliards de dollars, soit 3,52 dollars par action, un chiffre inférieur aux estimations consensuelles des analystes compilées par LSEG, qui s’élevaient à 3,60 dollars par action

** La société indique que, lorsque le détroit rouvrira, les deux trains de GNL endommagés au Qatar resteront hors service, ce qui représente environ 100.000 barils équivalent-pétrole

** Le bénéfice du deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à celui enregistré par le plus grand producteur américain au cours de la même période l’année dernière

** La production totale d’Exxon s’est élevée à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 4,6 millions de boepd enregistrés au cours des trois premiers mois de l’année

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre XOM affiche une hausse de 27,3 % depuis le début de l'année