 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ExxonMobil recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 15:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

31 juillet - ** L'action du géant pétrolier ExxonMobil

XOM.N recule de 2,6 % à 152,93 dollars

** La société a manqué son bénéfice du deuxième trimestre, bien qu'elle ait enregistré son meilleur résultat trimestriel depuis quatre ans, grâce à la hausse des cours du pétrole et à l'amélioration des marges de raffinage induites par la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l'Iran

** Le résultat ajusté a progressé de 67 % par rapport au premier trimestre pour s’établir à 14,7 milliards de dollars, soit 3,52 dollars par action, un chiffre inférieur aux estimations consensuelles des analystes compilées par LSEG, qui s’élevaient à 3,60 dollars par action

** La société indique que, lorsque le détroit rouvrira, les deux trains de GNL endommagés au Qatar resteront hors service, ce qui représente environ 100.000 barils équivalent-pétrole

** Le bénéfice du deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à celui enregistré par le plus grand producteur américain au cours de la même période l’année dernière

** La production totale d’Exxon s’est élevée à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 4,6 millions de boepd enregistrés au cours des trois premiers mois de l’année

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre XOM affiche une hausse de 27,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EXXONMOBIL HLDG
153,530 USD NYSE -2,25%
Gaz naturel
2,76 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
90,30 USD Ice Europ +0,95%
Pétrole WTI
85,63 USD Ice Europ +1,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un médecin soigne un patient atteint d'Ebola au Centre de traitement Ebola de Rwampara, à Bunia, à l’est de la République démocratique du Congo, le 13 juillet 2026 ( AFP / BENEDICTION MURHABAZI )
    Ebola: flambée sans précédent en RDC avec plus de 3.500 cas
    information fournie par AFP 31.07.2026 15:40 

    Plus de 3.500 cas d'Ebola ont été recensés en quelques mois en République démocratique du Congo (RDC), soit davantage que lors de l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays entre 2018 et 2020, selon les données publiées vendredi par les autorités congolaises. ... Lire la suite

  • terminal de paiement worldline (Crédit: Jonas Leupe / Unsplash)
    Worldline boucle la cession de ses parts dans sa coentreprise australienne
    information fournie par Zonebourse 31.07.2026 15:40 

    Worldline annonce la finalisation de la cession de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd (opérant sous le nom d'ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire de coentreprise ANZ, pour une valeur d'entreprise d'environ 107 MEUR (sur une base ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Etats-Unis : un responsable de la Fed en faveur d'un "resserrement monétaire" progressif
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.07.2026 15:37 

    L'inflation aux Etats-Unis a marqué le pas au mois de juin, revenant à 3,7% sur un an, contre 4,1% en mai, selon l'indice PCE qui est privilégié par la Fed pour sa politique monétaire. Un des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), Neel Kashkari, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 31.07.2026 15:25 

    (Actualisé avec secteurs technologique et pétrolier, Moderna et McKinley Acquisition Corp) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,44% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 513,45 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,326 +2,03%
2CRSI
26,2 -1,43%
GENFIT
14,96 +6,86%
WORLDLINE
12,158 +21,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank