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ExxonMobil : la baisse du pétrole pèsera sur les résultats du 3e trimestre, malgré le soutien du raffinage
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 17:50

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Le géant pétrolier américain ExxonMobil a prévenu la SEC (le gendarme boursier américain) que la baisse des cours du brut allait réduire les bénéfices de ses activités d'extraction au 3e trimestre 2026.

Selon les premières estimations du groupe, pour la division extraction (Upstream), la chute des prix du pétrole brut réduira le bénéfice de 1,3 milliard de dollars au 3e trimestre par rapport au 2e trimestre.

Pour la division Energy Products, à l'inverse, l'augmentation des marges de raffinage compensera une grande partie de ces pertes, avec un impact positif estimé à 4,5 MdsUSD.

ExxonMobil rappelle qu'il s'agit d'estimations partielles liées aux prix du marché et à l'entretien de ses usines, et non de son bénéfice net définitif.

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