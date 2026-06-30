ExxonMobil et QatarEnergy déclarent que le gaz chypriote est commercialisable dans le cadre d'un accord conclu avec Nicosie

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Les groupes énergétiques ExxonMobil

XOM.N et QatarEnergy ont signé mardi un accord avec Chypre déclarant commercialisables les gisements de deux champs gaziers offshore, ce qui marque une étape importante dans les efforts déployés par cette île de la Méditerranée orientale pour exploiter ses réserves de gaz offshore.

La “Déclaration de commercialisation” signée à Nicosie fait avancer un projet central pour les ambitions de la région visant à fournir davantage de gaz à l’Europe.

* ExxonMobil a annoncé avoir fait des découvertes dans deux blocs offshore, dans des gisements connus sous les noms de Glaucus et Pegasus.

* Selon les autorités chypriotes, ces découvertes combinées pourraient représenter entre 8 et 9 billions de pieds cubes.

* L’accord signé mardi “représente une avancée majeure vers l’établissement de la Méditerranée orientale en tant que corridor énergétique alternatif crédible pour l’Europe”, a déclaré le président chypriote Nikos Christodoulides à Nicosie, aux côtés de représentants d’ExxonMobil et de QatarEnergy.

* Selon les responsables, des forages supplémentaires sur les deux gisements offshore seront nécessaires avant de passer à la phase d’ingénierie préliminaire et de conception (FEED).

* Une décision finale d’investissement est prévue vers 2029 et le début de la production en 2033, a indiqué John Ardill, vice-président d’ExxonMobil et responsable de l’expansion mondiale.

* En mai, QatarEnergy a signé un accord préliminaire avec ExxonMobil et le gouvernement égyptien afin d’étudier le développement et la commercialisation des gisements de gaz découverts à Chypre en utilisant les infrastructures gazières et de GNL existantes en Égypte.

* Les réserves de Pegasus et de Glaucus seraient probablement acheminées vers l’Égypte via un raccordement par gazoduc, a déclaré M. Ardill.

* Des raccordements à des infrastructures sous-utilisées en Égypte sont également envisagés pour d’autres gisements chypriotes: environ 3,5 à 4,5 tcf dans le gisement d’Aphrodite, concédé à Chevron CVX.N , et plus de 3 tcf dans le gisement de Cronos, concédé à l’italien Eni ENI.MI en partenariat avec le français Total TTEF.PA .